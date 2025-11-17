Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική εξέταση για την επίθεση σε δύο 13χρονες στον Εύοσμο

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελέας για την υπόθεση των έξι ανήλικων κοριτσιών που καταγγέλθηκαν ότι ξυλοκόπησαν και εξύβρισαν δύο 13χρονες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, πράξεις που φαίνεται να καταγράφηκαν με κινητά τηλέφωνα από δύο εμπλεκόμενες, ενώ αφαιρέθηκε και το τηλέφωνο από μία παθούσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από την αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα για το περιστατικό, και -μεταξύ άλλων- να προσκομιστούν τα ιατρικά ευρήματα στον φάκελο της δικογραφίας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ώστε να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Οι ανήλικες, 13 και 14 ετών, είχαν οδηγηθεί χθες στην Εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθερες ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης. Για το ίδιο επεισόδιο είχαν συλληφθεί και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και με προφορική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι.

