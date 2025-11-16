Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 6 ανήλικες που επιτέθηκαν σε συνομήλικές τους στον Εύοσμο – Πώς έγινε το συμβάν 

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 6 ανήλικες που επιτέθηκαν σε συνομήλικές τους στον Εύοσμο – Πώς έγινε το συμβάν 

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 16 Νοεμβρίου τα 6 ανήλικα κορίτσια που επιτέθηκαν σε συνομήλικές τους, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη, χθες μεταξύ κοριτσιών ηλικίας 13-14 ετών, σε πάρκο της περιοχής. Δύο φίλες καθόντουσαν στο πάρκο, όταν μια ομάδα επτά κοριτσιών τις πλησίασε και στη συνέχεια τις οδήγησε σε μια πυλωτή. Εκεί, έπειτα από απειλές και άσκηση σωματικής βίας, ζήτησαν το κινητό της μίας, ενώ μία εκ των επτά ανήλικων κοριτσιών κατέγραφε τα πάντα με το κινητό της και στη συνέχεια, αφού πήραν το κινητό, αποχώρησαν.

Τα δύο κορίτσια που δέχθηκαν την επίθεση απευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και άρχισαν οι αναζητήσεις που οδηγήσαν στη σύλληψη έξι εκ των επτά ανήλικων, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των κοριτσιών που αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθούν οι έξι ανήλικες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ. Τα δύο κορίτσια που δέχθηκαν την επίθεση, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα, ωστόσο χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

