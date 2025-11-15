Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικες επιτέθηκαν σε δύο 13χρονες σε πάρκο – Κατέγραψαν σε βίντεο το περιστατικό

Επίθεση από 6 ανήλικες και ενός ακόμη ατόμου, κατήγγειλαν δύο 13χρονες στην ΕΛ.ΑΣ., που σημειώθηκε σε πάρκο στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Σύμφωνα με την καταγγελία, μια ανήλικη βιντεοσκοπούσε κιόλας την επίθεση και μία αφαίρεσε και ένα κινητό τηλέφωνο, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Σημειώνεται πως δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο οι 13χρονες που δέχθηκαν την επίθεση, ωστόσο θα εξεταστούν από ιατροδικαστή.

Όλες οι ανήλικες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για σωματικές βλάβες και εξύβριση. Δύο εξ αυτών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και μία από αυτές τις δύο για κλοπή. Οι γονείς τους, που είχαν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι 6 ανήλικες, (13 και 14 ετών ημεδαπές και μία με καταγωγή από Αλβανία), αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.