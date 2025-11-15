Βελεστίνο: Διερχόμενοι έσπασαν το παρμπρίζ του λεωφορείου για να απεγκλωβιστούν επιβάτιδες – Πήγαιναν προσκυνηματική εκδρομή

Συνολικά 13 επιβαίνοντες του τουριστικού λεωφορείου που εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος κοντά στο κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο», μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πρόκειται στο σύνολό τους για γυναίκες, που φέρουν ελαφρά τραύματα, οι οποίες συμμετείχαν σε προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα στα Κανάλια, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο οδηγός του λεωφορείου, φέρεται πως επιχείρησε απότομο ελιγμό πατώντας φρένο πάνω σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα, το λεωφορείο να αναποδογυρίσει.

Διερχόμενοι από το σημείο, όπως περιέγραψαν στο τοπικό μέσο, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σημειώνεται πως κάποιοι εκ των 30 επιβατών, ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία για το συμβάν με κλήση μέσω του 112.