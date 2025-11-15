Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στο Βελεστίνο – Τραυματίστηκαν 10 άτομα – ΦΩΤΟ

Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στο Βελεστίνο – Τραυματίστηκαν 10 άτομα – ΦΩΤΟ

Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11), στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Υπό από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Οι επιβάτες, ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 4 ασθενοφόρα από τον Βόλο, το Βελεστίνο και τη Λάρισα και σταδιακά μεταφέρουν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο.

17:25 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

