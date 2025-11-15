Η Νίκη Κεραμέως μιλά για την απώλεια της μητέρας της: «Πέντε άνθρωποι σήμερα ζουν μέσα από τα όργανά της»

Η Νίκη Κεραμέως ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐς Νέγκα στο Action 24 και μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, η οποία με τον θάνατό της έδωσε ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας.

«Είχα χάσει τον πατέρα μου πριν από τρεισήμισι χρόνια και το καλοκαίρι που μας πέρασε έχασα τη μητέρα μου. Την έχασα ξαφνικά, σχετικά νέα, 75 ετών ήταν, δεν είχε προβλήματα υγείας. Όποιος έχει βιώσει αυτόν τον ξαφνικό πόνο, νομίζω καταλαβαίνει γιατί ακριβώς μιλάω. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή την απέραντη θλίψη και στην απώλεια του δικού σου ανθρώπου, η μόνη, τολμώ να πω παρηγοριά μέσα σε αυτή τη θλίψη, ήταν ότι με το τέλος της δικής της ζωής έδωσε ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας.

Όταν έπαθε αιμορραγικό εγκεφαλικό και όλα έδειχναν πως σιγά σιγά οδηγούμαστε σε εγκεφαλικό θάνατο, εκεί αναδύθηκε άμεσα ένα ερώτημα: εάν θα ήταν δυνατή η δωρεά οργάνων. Ομολογώ ότι και ο αδελφός μου και εγώ δεν ξέραμε κιόλας τότε εάν υπάρχουν και ηλικιακά όρια σε σχέση με το να δωρίσεις όργανα. Συζητήσαμε με τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος και εκείνος έχοντας δει τα όργανά της, του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι εμφανίζονταν πάρα πολύ νεανικά. Δεν έκανε ποτέ καταχρήσεις, δεν έπινε, είχε μια πάρα πολύ υγιεινή ζωή γενικώς, τα όργανα ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στη δική μας περίπτωση δωρήθηκαν πέντε όργανα που ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση», αποκάλυψε η υπουργός Εργασίας.

«Και πρέπει να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εμένα με συγκλόνισε αυτή η διαδικασία. Δεν την είχα ζήσει ποτέ από κοντά. Με συγκλόνισε το γεγονός ότι με το τέλος της ζωής ενός ατόμου μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ένα πράγμα περιμένουν, ένα τηλεφώνημα. Και αυτό το τηλεφώνημα ήρθε πέντε φορές στη δική μας περίπτωση και εκατοντάδες φορές συνολικά στην Ελλάδα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η συμπεριφορά του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος, πήραμε τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά είχαν έρθει στη μονάδα για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις», συνέχισε και πρόσθεσε: «Και πρέπει να σας πω – δεν το έχω πει δημοσίως. Στη δική μας περίπτωση είχαμε 5 στα 5. Πέντε άνθρωποι σήμερα ζουν μέσα από τα όργανα της μητέρας μου κι αυτό είναι μια ανακούφιση στη μεγάλη θλίψη της απώλειάς της. Άλλαξε ριζικά η ζωή τους».

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ευχαριστήρια επιστολή από τον ΕΟΜ που της έστειλαν μετά την ολοκλήρωση των μεταμοσχεύσεων: «Με τη δωρεά οργάνων, γεφυρώνεται η ασθένεια και ο θάνατος με την ζωή.».

«Δεν το έχω ξαναπεί δημοσίως, και οι 5 δωρεές οργάνων που έγιναν με το τέλος της ζωής της μητέρας μου, ήταν σε όλα τα στάδια επιτυχείς. Πέντε άνθρωποι ζουν σήμερα μέσα από τα όργανά της. Συμπολίτες μας που έκαναν αιμοκάθαρση για 10 και πλέον χρόνια, πήραν έναν νέο νεφρό. Συμπολίτες μας που είχαν πρόβλημα όρασης, τώρα βλέπουν μέσα από νέους κερατοειδείς.

Με άγγιξε πολύ η αποτελεσματικότητα, ο επαγγελματισμός, η αμεσότητα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Με συγκίνησε η ευχαριστήρια επιστολή που μας έστειλαν μετά την ολοκλήρωση των μεταμοσχεύσεων: «Με τη δωρεά οργάνων, γεφυρώνεται η ασθένεια και ο θάνατος με την ζωή.», αναφέρει η Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της.