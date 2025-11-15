Αθήνα: Πότε θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος

Στις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, ενώ τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα αναμένεται να «φορέσει» τα γιορτινά της, με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν.

Την αποκάλυψη της ημερομηνίας της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Το δέντρο, το οποίο θα έρθει από την Βυτίνα Αρκαδίας, θα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από τις 20 Νοεμβρίου ώστε το συνεργείο του Δήμου να ξεκινήσει το στολισμό.

«Ευχαριστούμε την Βυτίνα, το δέντρο θα έρθει από εκεί, και στις 27 Νοεμβρίου θα γίνει η φωταγώγηση, καιρού επιτρέποντος. Από τις 20 του μηνός θα είναι εδώ (το δέντρο) και θα ξεκινήσει και η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει χριστουγεννιάτικο στολισμό, έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη».

