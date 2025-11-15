Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ο ένας από τους συλληφθέντες – Εξετάζεται ποιος έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου

Τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα που σημειώθηκε στην Αράχωβα, αναζητούν οι Αρχές, προκειμένου να εξιχνιάσουν πλήρως την υπόθεση, έπειτα από την σύλληψη των τεσσάρων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο έγκλημα, σε συντονισμένη αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, όπου είχαν βρει καταφύγιο.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι δύο εκ των τεσσάρων συλληφθέντων, δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές, ωστόσο οι υπόλοιποι φέρεται να έχουν ποινικό μητρώο.

Μάλιστα, ο ένας φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές στην υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση στις 29 Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν και 5 όπλα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σε οικίες στην Αττική.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να τους περάσουν χειροπέδες, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που εκτελέστηκε ο Γιάννης Λάλας το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, όταν είχε πάει με τη σύντροφό του σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ωστόσο, ερευνάται εάν οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Έντικ να έχει δώσει την εντολή της δολοφονίας του.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Στην ομάδα του Έντικ, έχουν χρεωθεί σειρά από εκτελεσμένα συμβόλαια θανάτου: Γιάννης Σκαφτούρος – Απρίλιος 2022 στη Βοιωτία, Ρουμπέτης ή «Ράμπο» και Μουζακίτης ή «Νιόνιος» – Ιούνιος 2023 στον Κορυδαλλό, Βασίλης Ζαμπούνης ή «Ζαμπόν» – Ιανουάριος 2024 στο Νέο Κόσμο.

Η ενέδρα που του έστησαν για να τον δολοφονήσουν – Δέχθηκε τουλάχιστον 10 σφαίρες

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 41χρονο. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του.

Η εκτέλεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Ο 41χρονος βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες σαλέ, όπου μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου και όταν ο 41χρονος βγήκε στη βεράντα προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ. Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο Γιάννης Λάλας, δέχθηκε τουλάχιστον 10 σφαίρες. τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ, εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους.