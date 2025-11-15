Πολιτικός σκόνταψε στη σκάλα και «γκρέμισε» βιτρό ανεκτίμητης αξίας – Viral βίντεο

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με έναν πολιτικό από τη Σαρδηνία, ο οποίος σκοντάφτει και πέφτει πάνω σε βιτρό ανεκτίμητης αξίας σε υπουργείο στη Ρώμη, με αποτέλεσμα να γίνει θρύψαλα.

Στις εικόνες από δεξίωση στο υπουργείο στις 12 Νοεμβρίου φαίνεται ο Εμανουέλε Κάνι, περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, να μπουρδουκλώνεται κατεβαίνοντας τις σκάλες. Ο Κάνι προσπάθησε να βρει την ισορροπία του, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι έπεσε με το κεφάλι πάνω στον «Χάρτη Εργασίας», ένα βιτρό του Ιταλού μοντερνιστή καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι (1885-1961).

Το βιτρό έγινε χίλια κομμάτια, με τους καλεσμένους να μένουν με το στόμα ανοιχτό.

Ο πολιτικός, δεν τραυματίστηκε και στη συνέχεια εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη του για τη ζημιά», που προκάλεσε στο βιτρό, που κοσμεί το κτίριο από το 1932 όταν στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.

