Συγκινεί η Άννα Κουρή για τη μητέρα της: «Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε έναν μήνα μετά…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Άννα Κουρή
Φωτογραφία: Facebook/Anna Couris

Την Άννα Κουρή υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην εκπομπή της. Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στη σειρά του MEGA «Hotel Ελvira», μίλησε στη συνέντευξή της για τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή φέτος σε ηλικία 98 ετών. Μάλιστα, εξήγησε τον λόγο που της είχε αφιερώσει τον ρόλο που υποδύεται στο σίριαλ.

Συγκεκριμένα, η Άννα Κουρή εξομολογήθηκε πως: «Την αφιέρωσα σε εκείνη γιατί έτσι είναι η μαμά, ήταν. Τώρα την έχασα και μπερδεύω λίγο τους χρόνους. Πάρα πολύ αισιόδοξη πάντα, παρ’ όλο που της είχαν συμβεί και διάφορα τραγικά γεγονότα στη ζωή της. Πάντα προσπαθούσε να τα προσπεράσει και έβλεπε μπροστά. Με αισιοδοξία. Είχε μία αισιοδοξία έμφυτη».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Ήταν δημιουργική και πολύ στενάχωρη χρονιά, γιατί πέθανε η μαμά μου φέτος. Έζησε όλη την προετοιμασία μου για τη σειρά, με ενθάρρυνε για τα γυρίσματα και δεν πρόλαβε να το δει. Νομίζω ότι ήμουν καλή κόρη και μου το έλεγε συνέχεια. Και εγώ και η αδελφή μου ήμασταν πολύ κοντά της.

Την πηγαίναμε ταξίδια, την βγάζαμε, πηγαίναμε να φάμε, θέατρα, είχε πολύ κοινωνική ζωή. Είχαμε μαζί πολύ κοινωνική ζωή. Ήταν 98 ετών. Το φοβερό είναι ότι την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο ήταν η τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε ένα μήνα μετά, ενώ έλεγαν ότι δεν θα βγει».

16:36 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

