Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο Παρνασσού, προχώρησαν οι αστυνομικού του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι δύο συλληφθέντες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές ωστόσο οι δύο άλλοι φέρεται να έχουν ποινικό μητρώο.

Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, όταν είχε πάει με τη σύντροφο του σε ξενοδοχείο περιοχής.