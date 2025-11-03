Αράχωβα: Πώς έγινε η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα – Η απουσία των σωματοφυλάκων και το τηλεφώνημα πριν από τη δολοφονία

Σκηνές βγαλμένες από ταινία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Επτάλοφο, κοντά στην Αράχωβα, όπου εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Γιάννης Λάλας, «βαρύ» όνομα στον χώρο της νύχτας και της επονομαζόμενης Greek Mafia.

Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 41χρονο. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του.

Η εκτέλεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Ο 41χρονος βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες σαλέ, όπου μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου και όταν ο 41χρονος βγήκε στη βεράντα προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ. Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο Γιάννης Λάλας, δέχθηκε τουλάχιστον 10 σφαίρες. τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός, σύμφωνα με το Star.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ, εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

Τα στελέχη της Aσφάλειας εξετάζουν το σενάριο οι εκτελεστές να μην προσέγγισαν το σημείο με το αυτοκίνητο καθώς θα γίνονταν αντιληπτοί από το θύμα, αλλά να κινήθηκαν προς το σαλέ με τα πόδια και στη συνέχεια συνεργός με το όχημα που είδαμε να φλέγεται να τους πήρε από σημείο που είχε συμφωνηθεί.

Εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστεί πώς διέφυγαν από την περιοχή αφότου πυρπόλησαν το όχημα.

Τις επόμενες μέρες θα κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα ώστε να δώσει τη δική της μαρτυρία.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Τα συμβόλαια θανάτου

Στην ομάδα του Έντικ, έχουν χρεωθεί σειρά από εκτελεσμένα συμβόλαια θανάτου: Γιάννης Σκαφτούρος – Απρίλιος 2022 στη Βοιωτία, Ρουμπέτης ή «Ράμπο» και Μουζακίτης ή «Νιόνιος» – Ιούνιος 2023 στον Κορυδαλλό, Βασίλης Ζαμπούνης ή «Ζαμπόν» – Ιανουάριος 2024 στο Νέο Κόσμο.