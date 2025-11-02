Αράχωβα: Νέα στοιχεία για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα – Ο 41χρονος είχε ζητήσει από την ΕΛΑΣ να ερευνηθεί τυχόν σχέδιο δολοφονίας του

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μαφιόζικη εκτέλεση του 41χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τουλάχιστον 10 πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του 41χρονου οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «βλέπουν» ένα οργανωμένο σχέδιο με πάνω από δύο δράστες. Δύο ήταν οι εκτελεστές που έστησαν καρτέρι θανάτου στον Γιάννη Λάλα και θεωρείται βέβαιο ότι υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα για την ασφαλή και σίγουρη διαφυγή των δραστών.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι. Τα όπλα βρέθηκαν καμένα και αυτά μέσα στο κουφάρι του αυτοκινήτου, και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μήπως καταστεί η δυνατή η εξαγωγή τυχόν κρίσιμων στοιχείων.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στέκονται ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωση των δραστών που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα SUV, το οποίο είχε κλαπεί από την Ηλιούπολη στις αρχές Οκτωβρίου. Tου είχαν τοποθετήσει επίσης κλεμμένες πινακίδες από άλλο όχημα της ίδιας μάρκας, και το εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο, όπου του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν με άλλο όχημα, χαρακτηριστικό που δείχνει επίσης πληρωμένους εκτελεστές.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το σχέδιο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 41χρονο. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν συμβόλαιο θανάτου.

Η εκτέλεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Ο 41χρονος βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες σαλέ. Μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι. Όταν ο 41χρονος βγήκε σε εξωτερικό χώρο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ. Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία. Οι εκτελεστές διέφυγαν με αυτοκίνητο που λίγη ώρα μετά βρέθηκε καμένο σε περιοχή, περίπου 5 λεπτά μακριά από το σαλέ.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς ακριβώς έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση, πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή. Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις έρευνες».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Τα συμβόλαια θανάτου

Στην ομάδα του Έντικ, έχουν χρεωθεί σειρά από εκτελεσμένα συμβόλαια θανάτου: Γιάννης Σκαφτούρος – Απρίλιος 2022 στη Βοιωτία, Ρουμπέτης ή «Ράμπο» και Μουζακίτης ή «Νιόνιος» – Ιούνιος 2023 στον Κορυδαλλό, Βασίλης Ζαμπούνης ή «Ζαμπόν» – Ιανουάριος 2024 στο Νέο Κόσμο.

Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στρέφονται σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι αν υπάρχει οποιοσδήποτε συσχετισμός του 41χρονου με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες, και συγκεκριμένα με την δολοφονίας ενός άνδρα τον περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι, και το δεύτερο είναι αν είχε ο 41χρονος προσωπικές διαφορές με οποιοδήποτε πρόσωπο τους τελευταίους μήνες.

Επίσης οι αστυνομικοί επιχειρούν να μάθουν, πώς οι δράστες έφτασαν στα ίχνη του θύματος καθώς και πώς είχαν την ενημέρωση ότι δεν είχε μαζί του τους σωματοφύλακές του.

Κλιμάκια του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έχουν μεταβεί στην Αράχωβα προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον 41χρονο στο σαλέ και αναζητούν τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.

Είχε ζητήσει από την ΕΛΑΣ να ερευνηθεί τυχόν σχέδιο δολοφονίας του

Σύμφωνα με το Mega, ο 41χρονος είχε προειδοποιήσει τις Αρχές ότι έβλεπε ύποπτες κινήσεις σε βάρος του. Το θύμα φέρεται να είχε πάει κατ’ επανάληψη στις Αρχές και πριν και μετά την απόπειρα δολοφονίας του Μαΐου, ζητώντας την βοήθεια της αστυνομίας στην οποία είχε αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά.