Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ όταν βγήκε στο μπαλκόνι της βίλας – Στο μικροσκόπιο καμένο όχημα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας στην Αράχωβα

Οργανωμένο σχέδιο που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση, «βλέπουν» οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη μαφιόζικη εκτέλεση του 42χρονου, Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες – σαλέ στο Λιβάδι της Αράχωβας, στον Παρνασσό, μαζί με μία γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια.

Κάποια στιγμή το βράδυ, βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν, και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, μόλις τον είδαν, άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Δέχτηκε καταιγισμό από σφαίρες στα άκρα και τον κορμό του σώματος, σε στήθος και κοιλιακή χώρα, ενώ μόνο στο κεφάλι δεν δέχτηκε σφαίρες.

Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης μέσα στην πολυτελή βίλα ενώ την Αστυνομία κάλεσε, σύμφωνα με το ERTNews, η γυναίκα που ήταν μαζί του, η οποία ανέφερε μάλιστα στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς ήταν το θύμα.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα.

Δολοφονία- Αράχωβα- Λάλας

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γ. Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί του στο σαλέ και αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.

13:56 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

