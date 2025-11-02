Ιταλία: Νεκροί 5 Γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Νεκροί 5 Γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα
Φωτογραφία: AP

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες, συμπεριλαμβανομένης μιας 17χρονης, σκοτώθηκαν χθες (1/11) από χιονοστιβάδα κοντά στην κορυφή της Βερτάνα, στο Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε (βόρεια Ιταλία) , ανέφεραν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Η χιονοστιβάδα, η οποία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, έπληξε τρεις ομάδες Γερμανών ορειβατών που ανέβαιναν τις Άλπεις Ortler στη Βόρεια Ιταλία, όχι μακριά από τα ελβετικά σύνορα.

Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε εντελώς κάτω από το χιόνι και οι τρεις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, δήλωσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Στη δεύτερη ομάδα των τεσσάρων, επέζησαν δύο ορειβάτες που είχαν καταφέρει να φτάσουν σε καταφύγιο.

Σήμερα (2/11) το πρωί, βρέθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων αγνοουμένων, ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του, πρόσθεσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης, σημειώνοντας ότι η αναζήτησή τους είχε παρεμποδιστεί από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι δύο είχαν «παρασυρθεί από το φαράγγι όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα», πρόσθεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press

