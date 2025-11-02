Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου – Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης

Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τον καταιγισμό πυροβολισμών στα Βορίζια Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του νεκρού με αποτέλεσμα η καθυστέρηση αυτή να οδηγήσει στην αναβολή.

Το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μεταφερθεί η σορός του στο σπίτι του στα Βορίζια, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι σύμφωνα με τα έθιμα της Κρήτης, θα τον ξενυχτήσουν.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα (3/11). Η ακριβής ώρα δεν έχει ανακοινωθεί.

Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, που συγκλονίζει την Κρήτη, δημιουργούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής στην 56χρονη, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι κατέληξε από ανακοπή την ώρα της συμπλοκής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα, η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη.

Η κηδεία της θα γίνει στα Χανιά.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή μετά το αιματοκύλισμα – Συνεχίζονται πόρτα – πόρτα οι έρευνες των αστυνομικών

Σε μία προσαγωγή και μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Το χωριό σήμερα μοιάζει «νεκρή ζώνη». Οι δρόμοι έρημοι, τα σπίτια με κλειστές πόρτες, η ατμόσφαιρα της κανονικής καθημερινότητας έχει σπάσει. Στους πιο ευάλωτους, οι εικόνες του χάους έχουν αποτυπωθεί βαθιά. Τα παιδιά δεν θα πάνε στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι οικογένειες στα δύο εμπλεκόμενα “στρατόπεδα” ζουν υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σε διαφορετικά νοσοκομεία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες των δύο οικογενειών, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο Βενιζέλειο και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμη και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Το χρονικό του μακελειού

Οι δύο οικογένειες που κατοικούν στην πάνω και κάτω πλευρά του χωριού, έχοντας ανάμεσά τους να τις χωρίζει μια ρεματιά, φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους, κτηματικές και άλλες και μια άσβεστη αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μιας οικογένειας είναι έγκλειστοι φυλακών.

Αφορμή για το αιματοκύλισμα, ήταν η τοποθέτηση δυναμίτιδας το προηγούμενο βράδυ, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια. Η οικογένεια έχτιζε το σπίτι και για άγνωστους λόγους τα μέλη της άλλης οικογένειας δεν την ήθελαν εκεί, όπως αναφέρθηκε χθες στο «Ράδιο Κρήτη».

Περίπου τρεις ώρες μετά, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και λιγότερο σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ήταν μέλη των αντιπάλων οικογενειών ενώ ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.