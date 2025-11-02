Θεσσαλονίκη: Ανήλικη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών – Τα αγόρασε από κατάστημα ψιλικών

EKAB- ασθενοφόρο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα συνέλαβαν, βραδινές ώρες την 31-10-2025 στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, έναν 39χρονο προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος ψιλικών, διότι διέθεσε προς πώληση τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, με αποτέλεσμα την μεταφορά της σε Κέντρο Υγείας, λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΕΡΤNews

