Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Δύο προσαγωγές μετά το αιματοκύλισμα – Συνεχίζονται πόρτα – πόρτα οι έρευνες των αστυνομικών

Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Ειδικότερα έχει προσαχθεί ένα άτομο από κάθε οικογένεια. Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Κι ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τόσο πόρτα – πόρτα μέσα στο χωριό όσο και στις γύρω περιοχές, ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μετατρέψει σε «φρούριο» τα Βορίζια, υπό τον φόβο συνέχισης της βεντέτας.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει σήμερα το μεσημέρι υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, τρία από τα πέντε παιδιά του βαπτίστηκαν σε διπλανό χωριό, προκειμένου να είναι βαπτισμένα πριν από τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Το χωριό σήμερα μοιάζει «νεκρή ζώνη». Οι δρόμοι έρημοι, τα σπίτια με κλειστές πόρτες, η ατμόσφαιρα της κανονικής καθημερινότητας έχει σπάσει. Στους πιο ευάλωτους, οι εικόνες του χάους έχουν αποτυπωθεί βαθιά. Τα παιδιά δεν θα πάνε στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι οικογένειες στα δύο εμπλεκόμενα “στρατόπεδα” ζουν υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σε διαφορετικά νοσοκομεία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες των δύο οικογενειών, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο Βενιζέλειο και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμη και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Το χρονικό του μακελειού

Οι δύο οικογένειες που κατοικούν στην πάνω και κάτω πλευρά του χωριού, έχοντας ανάμεσά τους να τις χωρίζει μια ρεματιά, φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους, κτηματικές και άλλες και μια άσβεστη αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μιας οικογένειας είναι έγκλειστοι φυλακών.

Αφορμή για το αιματοκύλισμα, ήταν η τοποθέτηση δυναμίτιδας το προηγούμενο βράδυ, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια. Η οικογένεια έχτιζε το σπίτι και για άγνωστους λόγους τα μέλη της άλλης οικογένειας δεν την ήθελαν εκεί, όπως αναφέρθηκε χθες στο «Ράδιο Κρήτη».

Περίπου τρεις ώρες μετά, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και λιγότερο σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ήταν μέλη των αντιπάλων οικογενειών ενώ ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.