Λονδίνο: 2 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, καμία ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας – «Ήρωας» ηλικιωμένος έσωσε γυναίκα από την επίθεση

Δύο άτομα δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι βρετανικές Αρχές, ύστερα από μια αιματηρή, φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε τρένο της γραμμής Ντονκάστερ–Λονδίνο, κοντά στο Κέιμπριτζ.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, ενώ ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο».

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υποστήριξη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς προσπαθεί να καθορίσει τα πλήρη κίνητρα της επίθεσης.

Οι Αρχές δεν «βλέπουν» τρομοκρατική ενέργεια

Δύο από τα θύματα της μαζικής επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο κοντά στο Κέιμπριτζ συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ οι αρχές διευκρινίζουν πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον σταθμό του Χάντινγκτον, ο επικεφαλής της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, Τζον Λάβλες, δήλωσε: «Μέσα σε οκτώ λεπτά από την κλήση στο 999, δύο άνδρες είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «έναν 32χρονο άνδρα, Βρετανό υπήκοο αφρικανικής καταγωγής, και έναν 35χρονο, επίσης Βρετανό υπήκοο, καραϊβικής καταγωγής».

Police update on train stabbings: Updated Details on the Huntingdon Train Stabbing (1 November 2025)The incident occurred aboard the 6:25 PM LNER Azuma service from Doncaster to London King's Cross, shortly after the train departed Peterborough station



Και οι δύο, όπως επιβεβαίωσε, γεννήθηκαν στη Βρετανία και συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Από τους εννέα τραυματίες που αρχικά νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση, τέσσερις έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ δύο παραμένουν σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Ο Λάβλες πρόσθεσε: «Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό. Η έρευνα διεξάγεται από τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, και συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειες για να εξακριβώσουμε πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτό το συμβάν».

Ο ήρωας επιβάτης

Σύμφωνα με το BBC, ένας ηλικιωμένος άνδρας αναδείχθηκε σε ήρωα, καθώς μπήκε μπροστά σε έναν από τους επιτιθέμενους για να προστατεύσει μια γυναίκα.

Ο μάρτυρας Όλι Φόστερ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε: «Όταν έφτασα στο τέλος του βαγονιού, υπήρχαν περίπου έξι από εμάς. Ήταν ένα κορίτσι, το καημένο, που ήταν πραγματικά σε άσχημη κατάσταση γιατί ο άνδρας προσπάθησε να την μαχαιρώσει. Και ένας από τους μεγαλύτερους άνδρες, που είναι πραγματικός ήρωας, το εμπόδισε με το κεφάλι του. Τον δέσαμε με μπουφάν για να κρατάμε πίεση στο αίμα».

Ο Φόστερ περιέγραψε το χάος που επικράτησε μέσα στο τρένο, λέγοντας ότι οι τραυματίες προσπαθούσαν να ξεφύγουν καθώς το αίμα κάλυπτε τα καθίσματα. «Είχαμε μόνο ένα μπουκάλι Jack Daniels μεταξύ μας, κι αυτό ήταν όλο», είπε. «Καθόμασταν εκεί με το μπουκάλι Jack Daniels, κοιτάζοντας προς το βαγόνι, προσευχόμενοι να μην περπατήσει κανείς προς το μέρος μας με μαχαίρι ή όπλο».

Ο ίδιος δήλωσε ότι αντιλήφθηκε τι συνέβαινε όταν τραυματισμένοι επιβάτες έτρεξαν προς το μέρος τους, φωνάζοντας: «Τρέξτε, τρέξτε, υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει κυριολεκτικά τους πάντες».

Αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα του Χάλογουιν. Όπως είπε, η επίθεση διήρκεσε συνολικά 10 με 15 λεπτά, αλλά «έμοιαζε να διαρκεί για πάντα».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τους επιβάτες να προσπαθούν να διασχίσουν τα βαγόνια για να σωθούν.

«Προχωρούσαν μέσα από το βαγόνι για να απομακρυνθούν από τους υπόπτους. Ήταν γεμάτοι αίμα», ανέφερε ένας άλλος επιβάτης με το όνομα Γκάβιν στο Sky News, προσθέτοντας πως ο δράστης κρατούσε «ένα αρκετά μεγάλο μαχαίρι» και «έτρεχε με μανία» μέσα στο τρένο.

Οι δύο ύποπτοι, ντυμένοι στα μαύρα, συνελήφθησαν μετά τη χρήση τέιζερ από αστυνομικούς, όταν το τρένο σταμάτησε στον σταθμό LREN.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά τραυματίστηκαν 10 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.