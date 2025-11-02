Αλλαγές στο πλάνο για τα ΕΛΤΑ: Σταδιακά το κλείσιμο των καταστημάτων – Σε βάθος τριμήνου οι αλλαγές στην περιφέρεια

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΕΛΤΑ
Φωτογραφία: Intime

Σε αναστολή λειτουργίας μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών προχωρά η διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Για τρεις μήνες αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στην περιφέρεια.

Σε πρώτη φάση, η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από αύριο, Δευτέρα μόνο για τα καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ θα εξεταστεί και η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον είναι εφικτό και υπάρξει ενδιαφέρον.

Σε συσκέψεις που είχαν προηγηθεί επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις ΕΛΤΑ και Υπερταμείου σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

«Σε αυτό το θέμα, καλό είναι να είμαστε όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι. Προφανώς, η καλή διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε στο θέμα το επικοινωνιακό να κάνει κάποιους άλλους χειρισμούς», τόνισε ο Κώστας Χατζηδάκης.

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας, παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από τη συνεργασία των ταχυδρομείων, με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. «Πρέπει να έρθουμε στη θέση όλων των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά καταστήματα να μειώνονται», τόνισε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχτηκε αδύναμος, όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι γαλάζιες ακρίδες», ανέφερε ο κ. Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού», είπε από την πλευρά το ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ».

O κ. Βελόπουλος είπε πως, «αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό» και ο κ. Νατσιός τόνισε πως, «δυστυχώς η κυβέρνηση ανίκανη, αποτυχημένη κυβέρνηση κλείνει γραφεία. Και μιλώ για τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ».

Προβληματισμοί είχαν διατυπωθεί τόσο εντός όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας.

«Νιώθει ο κόσμος της υπαίθρου κυρίως, μία απαξίωση γενικά από το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης και μπορεί να μας γυρίσει την πλάτη», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μίας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία και ιδίως η ακριτική Ελλάδα, αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

Το θέμα των ΕΛΤΑ αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη μέθοδος για να μαθαίνετε πιο γρήγορα και να βελτιώνετε τη μνήμη σας

6 σημάδια ότι το συκώτι σας χρειάζεται detox

Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία: Τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών στα Μετέωρα

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα – Εξαιρείται η Ακρόπολη

Τι σημαίνει η φράση «άνευ ουσίας» και από πού προέρχεται

Την εποχή του Σκορπιού τα ζώδια του νερού δείχνουν τη δύναμή τους – «Δραστικές αλλαγές στη ζωή σας»
περισσότερα
14:26 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ όταν βγήκε στο μπαλκόνι της βίλας – Στο μικροσκόπιο καμένο όχημα

Οργανωμένο σχέδιο που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση, «βλέπουν» οι αστυνομικοί...
13:47 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στην Κρήτη: Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα πα...
13:15 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου – Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης

Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τ...
13:12 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Συνελήφθησαν 4 άτομα για ληστεία και 27 κλοπές – Έδρασαν σε οκτώ πόλεις

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε μία ληστεία και 27 κλοπές, εξαρθρώθηκε α...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς