Υπνική άπνοια: 5 τροφές που βοηθούν στην αντιμετώπισή της με φυσικό τρόπο

Η υπνική άπνοια είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές του ύπνου που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, διακόπτοντας την αναπνοή και στερώντας πολύτιμο οξυγόνο από τον οργανισμό. Αν και η ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και τον περιορισμό των συμπτωμάτων.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένες τροφές με φυσικά συστατικά όπως ωμέγα-3, μελατονίνη και μαγνήσιο μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του ύπνου, στην καλή λειτουργία του αναπνευστικού και στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος.

Τι είναι η υπνική άπνοια

Ο καλός ύπνος είναι θεμέλιο της υγείας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σώμα μας «επαναρυθμίζεται», εξισορροπεί τις λειτουργίες του και αποκαθιστά την ενέργεια. Όταν όμως ο ύπνος διακόπτεται συνεχώς, η ποιότητά του μειώνεται σημαντικά ειδικά την περίπτωση υπνικής άπνοιας.

Σύμφωνα με το National Heart, Lung and Blood Institute, η υπνική άπνοια είναι μια πάθηση κατά την οποία η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, εμποδίζοντας τον οργανισμό να λάβει αρκετό οξυγόνο.

Εάν ροχαλίζετε έντονα ή ξυπνάτε απότομα με την αίσθηση ότι «πνίγεστε», ίσως πάσχετε από υπνική άπνοια. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι:

Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (OSA): προκαλείται όταν οι αεραγωγοί κλείνουν μερικώς ή πλήρως κατά τον ύπνο, λόγω παχυσαρκίας, διογκωμένων αμυγδαλών ή ορμονικών μεταβολών.

Κεντρική Υπνική Άπνοια (CSA): συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος δεν στέλνει σωστά τα σήματα στους μυς που ελέγχουν την αναπνοή.

5 τροφές που βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας

Αν και η ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη, ορισμένες τροφές μπορούν να βελτιώσουν φυσικά την ποιότητα του ύπνου και να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων της υπνικής άπνοιας.

Αβοκάντο

Σόγια

Καρύδια

Κεράσια

Ψάρια πλούσια σε Ωμέγα-3

Αβοκάντο

Σύμφωνα με μελέτη του 2025, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο για έξι μήνες βελτίωσε την ποιότητα του ύπνου. Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε τρυπτοφάνη, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ και φυτικές ίνες, στοιχεία που ενισχύουν τον φυσικό κύκλο ύπνου.

Σόγια

Τα προϊόντα σόγιας όπως το τόφου, το γάλα σόγιας και το εδμάμε περιέχουν ισοφλαβόνες, ουσίες που βοηθούν στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου. Μια μελέτη του Nutrition Journal (2015) διαπίστωσε ότι η υψηλή πρόσληψη ισοφλαβονών συνδέεται με βελτιωμένο ύπνο στον ιαπωνικό πληθυσμό.

Καρύδια

Τα καρύδια έχουν συνδεθεί με πολυάριθμα οφέλη για την υγεία, αλλά φαίνεται πως βοηθούν και στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας. Έρευνα του 2024 (Proceedings Journal) έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση 40 γραμμαρίων καρυδιών βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ενώ παράλληλα μειώνει την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό οφείλεται στη μελατονίνη και την τρυπτοφάνη που περιέχουν, φυσικές ουσίες που ρυθμίζουν τον κύκλο του ύπνου.

Κεράσια

Ο χυμός από όξινα κεράσια (tart cherries) έχει γίνει viral για την ικανότητά του να βελτιώνει τον ύπνο. Μελέτη του 2025 στο Food, Science and Nutrition έδειξε ότι η κατανάλωσή του βελτιώνει τη διάρκεια, την αποδοτικότητα και τον χρόνο έναρξης του ύπνου.

Ψάρια πλούσια σε Ωμέγα-3

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος είναι πλούσια σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Σύμφωνα με μελέτη του 2013 στο Frontiers in Neurology, τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία, μειώνουν τη φλεγμονή και ελαττώνουν τον κίνδυνο καρδιακής δυσλειτουργίας σε άτομα με υπνική άπνοια. Οι διεθνείς διατροφικές οδηγίες προτείνουν τουλάχιστον δύο μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα.

Αν και η πάθηση απαιτεί ιατρική παρακολούθηση, η ενσωμάτωση των παραπάνω τροφών στη διατροφή σας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και να μειώσει τα συμπτώματα.