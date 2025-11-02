Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: Επέστρεψε με 5αρα στην κορυφή

Σκοράροντας δύο φορές μέσα στα πρώτα 21 λεπτά, ο ΠΑΟΚ νίκησε σαν σε προπόνηση με 5-0 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα έπειτα από 9 αγωνιστικές (7-2-0) και απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη Super League με +1 από τον Ολυμπιακό.

Η είδηση του αγώνα είχε ονοματεπώνυμο: Μαγκομέντ Οζντόεφ. Πριν από μία εβδομάδα ο 32χρονος σκόραρε δύο φορές επί του Βόλου στο 3-0 και απόψε το επανέλαβε απέναντι στα «λιοντάρια», με το δεύτερο (21′) και τρίτο γκολ που σημείωσε το 74′. Είχε ανοίξει το σκορ στο 3′ με το αυτογκόλ του Καρασαλίδη, για να διαμορφώσουν το τελικό σκορ δύο από τις αλλαγές του Λουτσέσκου, ο Γιακουμάκης στο 81′ και ο Μπιάνκο στο 89′, με το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης.

Αν και παρατάχθηκε με σημαντικές ελλείψεις στη σύνθεσή της (Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Λόβρεν, Σάστρε, ενώ έμειναν στον πάγκο οι Μπάμπα, Γιακουμάκης), η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου φρόντισε από πολύ νωρίς να δείξει τις διαθέσεις της, να σκοράρει, δηλαδή, γρήγορα έτσι ώστε να φύγει το άγχος από τα πόδια των παικτών. Από τη στιγμή που το σκορ ήταν ήδη στο 2-0 στο 21′, οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν όσο ακριβώς χρειαζόταν απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται στα χαμηλά… στρώματα της βαθμολογίας και που δεν έχει πείσει μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις της.

Πριν καλά-καλά… ζεσταθούν οι δύο ομάδες στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα. Από το γύρισμα του Ντεσπόντοφ στη μικρή περιοχή μπερδεύτηκαν οι Καρασαλίδης και Γκελασβίλι, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από την παρέμβαση του πρώτου και με αυτογκόλ έγινε το 1-0 για τον «δικέφαλο» του Βορρά.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο των Σερρών έλαβε επί της ουσίας πρόωρο τέλος στο 21′, όταν ο Οζντόεφ με το τέταρτο προσωπικό του γκολ – με δυνατό σουτ – στο πρωτάθλημα και τρίτο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές (πέτυχε δύο στο 3-0 επί του Βόλου πριν από μία εβδομάδα) «έγραψε» το 2-0.

Από κει και πέρα όλα κύλησαν βάσει του… αναμενόμενου με τους Θεσσαλονικείς να κατεβάζουν… ταχύτητα και να κάνουν διαχείριση ενόψει της απαιτητικής εβδομάδας που ακολουθεί με δύο μεγάλα ματς: της Πέμπτης (6/11) με την Γιανγκ Μπόις στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Europa League και το ντέρμπι της Super League που έπεται την προσεχή Κυριακή με τον Παναθηναϊκό (9/11) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο Πανσερραϊκός θα μπορούσε να μειώσει στο 44′, με το πλασέ του Μάρας να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Παβλένκα, στην κορυφαία ευκαιρία των γηπεδούχων στα πρώτα 45 λεπτά.

Το δεύτερο μέρος είχε την… υπογραφή του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Στο 74′ ο Ρώσος μέσος του ΠΑΟΚ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα κι έγινε… διπλός, όπως ακριβώς και πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα όταν είχε πράξει το ίδιο και απέναντι στον Βόλο.

Στο 81′ ο Γιακουμάκης με προβολή μετά από ασίστ του Τάισον ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 για να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» ο Μπιάνκο στο 89′ με το φοβερό σουτ έξω από την περιοχή.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Κίτρινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76′ Τσαούσης), Δοϊρανλής (64′ Ομεόνγκα), Γκιγιαμέ, Μπρουκς, Μπανζάκι (65′ Μασκανάκης), Ιβάν (76′ Αντρέ), Μαράς

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (76′ Μπιάνκο), Οζντόεφ (82′ Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (69′ Ιβάνουσετς), Τάισον (82′ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης)