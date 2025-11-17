Νιγηρία: Επίθεση ενόπλων σε σχολείο – Σκότωσαν τον υποδιευθυντή και απήγαγαν 25 μαθήτριες

Μια βίαιη επίθεση σε σχολείο τα ξημερώματα συγκλόνισε τη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλοι εισέβαλαν σε οικοτροφείο θηλέων, σκοτώνοντας στέλεχος της διοίκησης και απάγοντας δεκάδες μαθήτριες.

Ένοπλοι επιτέθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κρατικό οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι της Νιγηρίας, σκοτώνοντας τον υποδιευθυντή και απάγοντας 25 μαθήτριες, σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι δράστες, οπλισμένοι με τουφέκια και ακολουθώντας –όπως αναφέρεται– συντονισμένη τακτική, εισέβαλαν στο Government Girls Comprehensive Secondary School στην πόλη Maga γύρω στη 1 π.μ. τοπική ώρα.

Just In: Terrorists have reportedly attacked Maga Comprehensive Girls’ Secondary School in Kebbi State around 5:52a.m., abducting several students. One staff member was reportedly killed, and a guard was injured. Residents say the attackers haven’t gone far and are urging urgent… pic.twitter.com/DtmrMmBu4I — Engr. YG (@Abyuusuuf_) November 17, 2025



Ο υποδιευθυντής, Hassan Yakubu Makuku, έπεσε νεκρός από τα πυρά προσπαθώντας να αντισταθεί στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε, όπως δήλωσε ένας εκπαιδευτικός στο Reuters, ζητώντας ανωνυμία «για λόγους ασφαλείας».

Οι ένοπλοι τράπηκαν σε φυγή προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις απαχθείσες μαθήτριες, σύμφωνα με τον ίδιο εκπαιδευτικό.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο σχόλιο από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η βορειοδυτική Νιγηρία έχει βιώσει επαναλαμβανόμενες μαζικές απαγωγές μαθητών από ένοπλες συμμορίες που επιδιώκουν λύτρα, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.