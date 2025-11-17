Συναγερμός για την εξαφάνιση 53χρονης από το Χαλάνδρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 53χρονης από την περιοχή του Χαλανδρίου στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση απο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 17/11/25, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαλανδρίου, η Ελευθερία Κασιδόκωστα, 53 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 17/11/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».

Η Ελευθερία Κασιδόκωστα έχει ύψος 1,68 είναι περίπου 75 κιλά, έχει καστανόξανθα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρα παπούτσια, σκουρόχρωμη μπλε ζακέτα, ενδέχεται να κρατάει μια γκρι σακούλα».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών
περισσότερα
19:13 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Φωτογραφία – ντοκουμέντο από βίντεο που προσκόμισαν οι δικηγόροι του 23χρονου – Γιατί υπήρξε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα 

Φωτογραφία-ντοκουμέντο, που προέρχεται από βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορε...
18:57 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχ...
18:43 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σπυρόπουλος: Στα χέρια όλων μας να αγωνιστούμε για μία Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου απέναντι σε κάθε αυταρχισμό

«Βρισκόμαστε εδώ, όπως κάθε χρόνο, να τιμήσουμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να υ...
18:21 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 2 συλλήψεις και 4 προσαγωγές πριν από την πορεία για το Πολυτεχνείο – BINTEO 

Σε 2 συλλήψεις και 4 προσαγωγές προχώρησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων πέ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα