Όλοι έχουμε κάποια «πνευματικά χαρίσματα» ή φυσικές ικανότητες που μας κάνουν μοναδικούς. Οι ειδικοί λένε ότι η ημερομηνία γέννησής μας μπορεί να δείξει τι ενέργεια και τι δύναμη κουβαλάμε μέσα μας.

Κάθε ημερομηνία γέννησης συνδέεται με έναν πλανήτη – άλλοι με την Αφροδίτη, που φέρνει αγάπη και γοητεία, άλλοι με τον Δία, που φέρνει τύχη.

Αυτές οι πλανητικές επιρροές μάς βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τα δυνατά μας σημεία, δηλαδή την υπεδύναμή μας, σύμφωνα με την αριθμολογία.

Αριθμολογία: Ποια είναι η «υπερδύναμή» σας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Την 1η, 10η, 19η και 28η: Φως και αυτοπεποίθηση

Τη 2η, 11η, 20ή και 29η: Θεϊκή διαίσθηση

Την 3η, 12η, 21η και 30ή: Κοσμική τύχη

Την 4η, 13η, 22η και 31η: Αδάμαστη ελευθερία

Την 5η, 14η και 23η: Στοχευμένη ευφυία

Την 6η, 15η και 24η: Υπερβατική αγάπη

Την 7η, 16η και 25η: Πνευματική δημιουργικότητα

Την 8η, 17η και 26η: Καρμική υπομονή

Την 9η, 18η και 27η: Θεϊκό θάρρος

Την 1η, 10η, 19η και 28η: Φως και αυτοπεποίθηση

Τα άτομα που γεννήθηκαν στις 1, 10, 19 και 28 του μήνα κυβερνώνται από τον Ήλιο. Η ηλιακή ενέργεια δείχνει αυτοπεποίθηση, ορμή και ηγετικές ικανότητες. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους και έχουν κίνητρο να πετύχουν.

Κινούνται ενστικτωδώς προς τις φιλοδοξίες τους, καθώς η οπτική τους είναι τολμηρή και επικεντρωμένη στην αυτοπραγμάτωση. Αποτελούν μια ζωντανή υπενθύμιση ότι κάθε ον φέρει μια σπίθα—και ότι όταν ένα άτομο λάμπει, ολόκληρος ο κόσμος φωτίζεται.

Η ιστορία τους είναι μια ιστορία συνεχούς γίγνεσθαι.

Τη 2η, 11η, 20ή και 29η: Θεϊκή διαίσθηση

Τα άτομα που γεννήθηκαν στις 2, 11, 20 ή 29 του μήνα κυβερνώνται από τη Σελήνη. Ως εκ τούτου, αυτά τα άτομα συνδέονται βαθιά με τα συναισθήματα και τη διαίσθησή τους. Η γενναιοδωρία, η λατρεία και η φροντίδα προς τους άλλους έρχονται φυσικά.

Αυτά τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και εναρμονισμένα με τα δικά τους συναισθήματα και αυτά των άλλων. Η επιρροή της Σελήνης τα καθιστά φυσικούς φροντιστές, παρέχοντας άνεση και ασφάλεια στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Είναι πολύ αφοσιωμένα στην οικογενειακή ζωή τους, αλλά τα συναισθήματά τους, όπως οι φάσεις της Σελήνης, μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα αίσθημα ανασφάλειας. Η Σελήνη κυβερνά τον εσωτερικό κόσμο, τις διαισθήσεις και τις αναμνήσεις κάποιου. Ως εκ τούτου, η Σελήνη μπορεί να αντιπροσωπεύει το κομμάτι ενός ατόμου που δεν εκφράζεται εξωτερικά, αλλά γίνεται αισθητό έντονα εσωτερικά.

Την 3η, 12η, 21η και 30ή: Κοσμική τύχη

Ο Δίας κυβερνά όσους γεννήθηκαν στις 3, 12, 21 ή 30 του μήνα. Αυτός ο πλανήτης εκδηλώνει την ανάπτυξη, που σχετίζεται με την αφθονία και την καλή τύχη. Κυβερνά την ανώτερη εκπαίδευση και μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής. Η πνευματική σας πορεία ενσαρκώνει τη διεύρυνση του νου μέσω της γνώσης, την εμβάθυνση της πίστης και την ενίσχυση των ευλαβικών εμπειριών.

Σας έλκει η περιπέτεια, τα ταξίδια και μια αισιόδοξη προοπτική. Η εύθυμη ενέργειά σας διαδίδει την τύχη, το γέλιο και το φως.

Την 4η, 13η, 22η και 31η: Αδάμαστη ελευθερία

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 4, 13, 22 και 31 του μήνα κυβερνώνται από τον Ουρανό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ατομικιστές, επαναστάτες και καινοτόμοι. Έχετε ανάγκη για ελευθερία και αντιστέκεστε στους κανόνες που σας περιορίζουν, με μια εκκεντρική σπίθα. Η πορεία σας είναι μια πορεία επανάστασης.

Η ζωή σάς καλεί να αμφισβητείτε, να απελευθερώνεστε από περιορισμούς—ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι βαδίζετε σε έναν δρόμο διαφορετικό από εκείνον των άλλων. Τείνετε να κινείστε προς την αλλαγή και προς ό,τι αισθάνεστε ότι είναι μπροστά από την εποχή του, εμπνέοντας αφυπνίσεις και μια μετατόπιση της πνευματικής προοπτικής.

Την 5η, 14η και 23η: Στοχευμένη ευφυία

Ο Ερμής κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 5, 14 ή 23 του μήνα. Αυτός ο πλανήτης ενισχύει την επικοινωνία, κάνοντας αυτές τις ημερομηνίες γέννησης γρήγορες στο πνεύμα και εκφραστικές. Με δεξιότητες στον προφορικό λόγο, διαπρέπετε σε ό,τι αφορά τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων.

Ο Ερμής είναι ο πιο γρήγορος πλανήτης, ο πιο κοντινός στον Ήλιο. Με πολλούς τρόπους, δρα ως αγγελιοφόρος μεταξύ των κόσμων. Ο Ερμής σάς καθοδηγεί να είστε ένας μεταφραστής ή μια σύνοψη του νοήματος.\ Αυτός είναι ο φακός του αιώνιου μαθητή και δασκάλου, που μαθαίνει, μοιράζεται και κινείται συνεχώς μεταξύ των πεδίων της γνώσης.

Η πορεία σας εστιάζει στην ομιλία, τη διδασκαλία και τη μετάφραση. Τα λόγια που μοιράζεστε διαμορφώνουν την πνευματική σας πορεία και αλλάζουν τις ζωές των άλλων.

Την 6η, 15η και 24η: Υπερβατική αγάπη

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 6, 15 ή 24 του μήνα κυβερνώνται από την Αφροδίτη, η οποία σχετίζεται με την αγάπη και την ομορφιά. Τα άτομα που κυβερνώνται από την Αφροδίτη δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους άλλους. Έχουν μεγάλη σύνδεση με την ομορφιά και ένα φυσικό ταλέντο για αγάπη και στοργή. Η έλξη και η σύνδεση είναι οι πνευματικές σας υπερδυνάμεις.

Σε αυτή τη ζωή, είστε προορισμένοι να γίνετε ένα κανάλι αρμονίας, να ενώνετε και να υπενθυμίζετε στους άλλους την ομορφιά της ζωής. Μην ξεχνάτε ότι είστε επίσης εδώ για να βιώσετε χαρά και να απολαύσετε τις αισθήσεις. Μέσω των συνεργασιών, μαθαίνετε να κατανοείτε τον εαυτό σας πιο βαθιά.

Η Αφροδίτη σάς υπενθυμίζει ότι η ευχαρίστηση είναι ζωτικής σημασίας για την έκφρασή μας.

Την 7η, 16η και 25η: Πνευματική δημιουργικότητα

Ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης της δημιουργικότητας και της πνευματικότητας, κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 7, 16 ή 25 του μήνα. Αυτός ο πλανήτης κυβερνά τα όνειρα, τις ψυχικές ικανότητες και την ισχυρή διαίσθηση. Με τον Ποσειδώνα να σας καθοδηγεί, η πορεία σας είναι μια πορεία πνευματικού οράματος.

Η ζωή σάς ζητά συνεχώς να εμπιστεύεστε τη διαισθητική σας σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σας. Η οπτική σας είναι ονειρική, δεκτική και ρευστή. Έχετε μια έλξη προς το μυστικιστικό για κάποιον λόγο, καθώς αντιλαμβάνεστε ενέργεια και συναισθήματα που διαφεύγουν της γλώσσας.

Την 8η, 17η και 26η: Καρμική υπομονή

Ο Κρόνος, ο πλανήτης της πειθαρχίας, της ευθύνης και της σκληρής δουλειάς, κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 8, 17 ή 26 του μήνα. Ο πλανήτης φέρνει εστίαση και υπομονή, οδηγώντας σε σταθερά, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η πορεία σας είναι δομημένη, χρονικά δεσμευμένη και οριοθετημένη.

Σας ζητά να αναπτυχθείτε μέσω της προσπάθειας και της υπομονής για να χτίσετε κάτι διαρκές. Η οπτική σας είναι σταθερή και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη μέσω της πρόκλησης. Αναζητάτε αυτό που είναι αληθινό, αυτό που μπορεί να αντέξει, και αυτό στο οποίο αξίζει να αφοσιωθείτε. Για εσάς, η απόλυτη ελευθερία προέρχεται από τη δομή και μια αφοσίωση που μπορεί να διατηρήσει τη διαρκή ομορφιά.

Την 9η, 18η και 27η: Θεϊκό θάρρος

Ο Άρης, ο πλανήτης της ορμής και της αυτοσυντήρησης, κυβερνά όσους έχουν γεννηθεί στις 9, 18 ή 27 του μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φλογεροί και φιλόδοξοι, συχνά υπερασπίζονται τον εαυτό τους με θάρρος. Διαθέτετε ανταγωνιστικές δυνάμεις.

Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να σας παρακινήσει να επιδιώξετε στόχους άμεσα, να εκφράσετε τις επιθυμίες σας με τόλμη και να αναλάβετε σταθερά την ευθύνη.

Ακολουθείτε τα ένστικτά σας για να δράσετε και να ολοκληρώσετε πράγματα. Αυτά τα άτομα θεωρούνται με αυτοπεποίθηση, διεκδικητικά και θαρραλέα, με μια φυσική κλίση προς την ηγεσία. Η επιθυμία σας να κερδίσετε αναδεικνύει μια πνευματική ποιότητα γενναίας πρωτοπορίας.