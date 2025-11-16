Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, μένουν αξέχαστοι – «Δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε με τίποτα»

marinasiskos

timeout

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τρεις συγκεκριμένους μήνες δεν ξεπερνιούνται με τίποτα. Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Ο καθένας έχει τις δικές του μοναδικές απόψεις για τις σχέσεις, τον έρωτα και την έλξη. Κάθε άτομο μπορεί να έχει διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με το ποιος πρώην ήταν πιο δύσκολο να ξεπεραστεί ή ποιος εξακολουθεί να κρατά ένα κομμάτι της καρδιάς του.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι οι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι

Σύμφωνα με ειδικούς αστρολόγους και αριθμολόγους, οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τρεις συγκεκριμένους μήνες μένουν αξέχαστοι και δύσκολα ξεπερνιούνται. Τα άτομα που γεννιούνται αυτούς τους μήνες συχνά διαθέτουν χαρακτηριστικά που προκαλούν θαυμασμό, όπως αφοσίωση, μαγνητισμό, χιούμορ και άλλες ιδιότητες που τα κάνουν εξαιρετικά ελκυστικά.

Ποιους μήνες γεννιούνται οι άνθρωποι που δεν ξεχνιούνται ποτέ;

  • Μάρτιος: Ο αθεράπευτα ρομαντικός,
  • Ιούλιο: Ο τρυφερός εραστής,
  • Νοέμβριο: Ο συναισθηματικός αλχημιστής

Μάρτιος: Ο αθεράπευτα ρομαντικός

Ποιος δεν ονειρεύεται να παρασυρθεί και να μεταφερθεί σε έναν ονειρικό κόσμο ρομαντισμού; Όσοι έχουν γεννηθεί τον Μάρτιο είναι εξαιρετικά ρομαντικοί και συχνά δείχνουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους. Είτε πρόκειται για ευφάνταστους Ιχθύες είτε για ενστικτώδεις Κριούς, το πάθος καθοδηγεί τις πράξεις τους.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες, επηρεάζονται περισσότερο από την αρνητική ενέργεια

Όταν είστε το επίκεντρο της προσοχής τους , νιώθετε ζεστασιά και συνεχή προστασία, αισθάνεστε σημαντικοί.  Ωστόσο, εάν η σύνδεση εξασθενίσει, είναι δύσκολο να μην λείψει η παρουσία τους. Όσο βρίσκονται στη ζωή σας, κάνουν τα πάντα για να ρυθμίσουν ή να απαλύνουν τα συναισθήματά σας. Όταν όμως προχωρήσουν παρακάτω, τείνουν να κρατούν αποστάσεις και δεν επιθυμούν πλέον να εμπλακούν στις προσωπικές σας υποθέσεις, μια σημαντική αλλαγή από την τρυφερή ενσυναίσθηση στην απόμακρη αδιαφορία.

Ιούλιο: Ο τρυφερός εραστής

Οι γεννημένοι τον Ιούλιο είναι γνωστοί ως συναισθηματικοί φροντιστές.  Είτε πρόκειται για συμπονετικούς Καρκίνους είτε για λαμπερούς Λέοντες, τα άτομα που γεννιούνται αυτόν τον μήνα προορίζονται να είναι στοργικά και τρυφερά. Εκφράζουν την αγάπη τους μέσω χειρονομιών, λόγων επιβεβαίωσης και ουσιαστικών δώρων.  Όταν είναι αληθινά ερωτευμένοι, η αφοσίωσή τους τούς βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια στις σχέσεις τους. Αρνούνται να αφήσουν οτιδήποτε να βλάψει τον δεσμό που έχουν δημιουργήσει.

Αριθμολογία: Οι συμπονετικοί άνθρωποι, συνήθως έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες – «Έχουν χρυσή καρδιά»

Ωστόσο, αν φύγουν από τη ζωή σας, πολλοί βρίσκουν τον εαυτό τους να νοσταλγεί ξανά την παρουσία τους. Όταν νοιάζονται για εσάς, σας ανυψώνουν με θετικά συναισθήματα. Όταν όμως αποφασίσουν να τερματίσουν μια σχέση, τα συναισθήματά τους μπορούν να εξαφανιστούν ξαφνικά, μετατρέποντας έναν στενό, οικογενειακό δεσμό σε σχέση με έναν ξένο.

Νοέμβριο: Ο συναισθηματικός αλχημιστής

Τα άτομα που γεννιούνται τον Νοέμβριο, είτε είναι βαθιοί Σκορπιοί είτε φιλοσοφημένοι Τοξότες, είναι γνωστά για την διορατική τους φύση. Όταν ερωτεύονται, κάνουν τα πάντα για να συνδεθούν βαθιά μαζί σας. Οι φόβοι σας γίνονται οι δικοί τους φόβοι και φυλάσσουν τα μυστικά σας με ό,τι έχουν. Γιορτάζουν χωρίς δισταγμό τα ταμπού και τις ιδιορρυθμίες σας.

Όταν είστε μαζί τους, σας βοηθούν να μετατρέψετε το σκοτάδι σας σε δύναμη. Ωστόσο, όταν φύγουν από τη ζωή σας, συχνά δημιουργείται ένα κενό στο πνεύμα σας. Δεδομένης μιας τόσο έντονης σύνδεσης, μπορεί να είναι δύσκολο να επιστρέψετε σε επιφανειακά φλερτ αφού έχετε μοιραστεί τόσα πολλά με κάποιον που εμπλέκεται τόσο βαθιά και είναι τόσο περίεργος για εσάς.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει η επόμενη «διαγραφή» για οφειλές από το πρώτο μνημόνιο

ΟΟΣΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την κλιματική κρίση

Οι παρενέργειες του «jelqing» – Τι είναι και γιατί οι άντρες το δοκιμάζουν;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 4 πρόσωπα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:03 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ξύλινες επιφάνειες κοπής: Η απλή μέθοδος απολύμανσης με 2 φυσικά υλικά για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια

Οι ξύλινες επιφάνειες κοπής αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία του φαγητού στη...
19:00 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Οι άνδρες που αποφεύγουν τις συναισθηματικές συζητήσεις, πιθανότατα άκουγαν συνεχώς αυτές τις 8 φράσεις στην παιδική ηλικία τους

Υπάρχει μια παύση που προηγείται μιας συναισθηματικής κουβέντας.  Μπορείτε να νιώσετε τον αέρα...
17:00 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:14 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου – «Αυτή η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα»

Τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία αυτή την εβδομάδα, από 17 έως 23 Νοεμβρίο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα