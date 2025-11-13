Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες, επηρεάζονται περισσότερο από την αρνητική ενέργεια

Ποιοι είναι οι πιο ευαίσθητοι στους αρνητικούς ανθρώπους; Σύμφωνα με ειδικούς στην αριθμολογία και την αστρολογία, η ημερομηνία γέννησης μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία. Φυσικά, όλοι μπορεί να νιώσουμε εξάντληση όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν «ενεργειακό βρικόλακα» — κάποιον που κάνει τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του.

Ωστόσο, υπάρχουν άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συναισθηματικές μεταβολές και ακόμη και στις πιο μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά των άλλων, κάτι που τα καθιστά πιο επιρρεπή στην ενεργειακή εξάντληση.

Για αυτούς, είναι απαραίτητο να φροντίζουν την ενέργειά τους καθημερινά, θέτοντας όρια, καθαρίζοντας την αύρα τους και λαμβάνοντας μέτρα προστασίας απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται στο κοντινό τους περιβάλλον.

Ποιες ημερομηνίες είναι γεννημένοι οι άνθρωποι με την μεγαλύτερη ευαισθησία στην αρνητικότητα;

Την 5η κάθε μήνα,

Την 20η κάθε μήνα,

Την 25η κάθε μήνα

Την 5η κάθε μήνα

Ο Ερμής, ο κοσμικός πλανητικός αγγελιοφόρος, κυβερνά όσους γεννιούνται στις 5 κάθε μήνα. Αυτή η ημερομηνία γέννησης εμπεριέχει κοινωνικές δυαδικότητες, καθώς μπορούν να τα πηγαίνουν καλά, να συνομιλούν και να κάνουν φίλους με σχεδόν οποιονδήποτε.

Ενώ αυτή η ευελιξία είναι ένα δυνατό τους σημείο, μπορεί επίσης να τους οδηγήσει να παραβλέψουν κόκκινες γραμμές που δεν θα έπρεπε. Η ικανότητα να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων μερικές φορές τους οδηγεί στο να ξεχνούν να διαμορφώσουν τις δικές τους σταθερές απόψεις ή όρια, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ευημερία τους.

Οι αρνητικοί άνθρωποι μπορούν γρήγορα να αμαυρώσουν την ευχάριστη, ανάλαφρη φύση τους. Ευτυχώς, αυτή η ημερομηνία γέννησης μπορεί να προχωρήσει, να αποσυνδεθεί και να δημιουργήσει χώρο ορθολογικά μόλις παρατηρήσει επιτέλους ότι κάποιος δεν είναι η καλύτερη επιρροή στη ζωή του.

Την 20η κάθε μήνα

Όσοι γεννιούνται στις 20 του μήνα κυβερνώνται από τη Σελήνη, το ουράνιο φως των συναισθημάτων, της διαισθητικής σοφίας και των εσωτερικών ενστίκτων. Η συμπόνια τους δεν γνωρίζει όρια. Αυτοί οι ευαίσθητοι είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τις βαθύτερες επιθυμίες των άλλων, πρόθυμοι να προσφέρουν την παρηγοριά που λαχταρούν.

Ακόμη και άγνωστοι ανοίγονται παρουσία τους, ανθίζοντας με ευάλωτοτητα. Ωστόσο, αυτή η σεληνιακή ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι επιλεκτική με την παρέα που διατηρεί. Η ενέργειά τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, και είναι πολύ εύκολο γι’ αυτούς να αναλάβουν την ευθύνη για τη ρύθμιση των άλλων.

Ακόμη και ένας μόνο φίλος ή αγαπημένο πρόσωπο με κακές προθέσεις μπορεί να τους βγάλει εκτός κέντρου.

Την 25η κάθε μήνα

Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτήν την ημερομηνία διαθέτουν μια ονειρική και αιθέρια ποιότητα. Η ενέργειά τους εκτείνεται πέρα από τις συνηθισμένες πτυχές της πραγματικότητας, επιτρέποντάς τους να συνδεθούν πνευματικά, να δείξουν ενσυναίσθηση και να εκφράσουν αγάπη.

Άλλοι συχνά προβάλλουν τα ιδανικά τους πάνω σε αυτά τα άτομα. Ενώ αυτό μπορεί να δημιουργήσει λαμπερές και λατρευτικές στιγμές, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τοποθετώντας τους σε ένα βάθρο ή απαιτώντας από αυτούς να εκπληρώσουν υποχρεώσεις στις οποίες ποτέ δεν συμφώνησαν.

Όσοι γεννιούνται στις 25 του μήνα θα πρέπει να προσέχουν να παραμένουν προσγειωμένοι στη δική τους αυτοαντίληψη. Αν δεν το κάνουν, κινδυνεύουν να χάσουν την αίσθηση της αληθινής τους ταυτότητας και να επηρεαστούν εύκολα από αρνητικές δυνάμεις ή ανθρώπους.