Αριθμολογία: Ξέρετε πώς αγαπάτε; Η απάντηση κρύβεται στην ημερομηνία γέννησής σας

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα όταν γνωρίζετε ένα νέο άτομο είναι να εξερευνάτε τα γενέθλιά του για να ανακαλύψετε πώς λειτουργεί στη ζωή, στο σεξ και φυσικά στη γλώσσα της αγάπης. Τι αποκαλύπτει το ζώδιο και ο μήνας γέννησής του; Και, πηγαίνοντας πιο βαθιά, τι λένε η αριθμολογία και η αστρολογία για το στυλ του στις σχέσεις;

Η εμβάθυνση σε αυτήν τη συναρπαστική «έρευνα» μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το τι είναι αυτό που ενεργοποιεί και εμπνέει κάποιον, αλλά και πώς ταιριάζει (ή δεν ταιριάζει) το δικό σας στυλ αγάπης με το δικό του, σύμφωνα με την αριθμολογία.

Επιπλέον, το να μάθετε ποια είναι η δική σας «γλώσσα αγάπης» σάς βοηθά να εκφράζετε καλύτερα τις ανάγκες σας και να βρίσκετε πιο συμβατούς συντρόφους. Σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις, μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση και τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των δύο μερών.

Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε τη γλώσσα αγάπης τη δική σας ή των άλλων με βάση την ημερομηνία γέννησης.

Η γλώσσα του έρωτα που μιλάτε, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας:

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19 και 28η: Ποιοτικός χρόνος

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες συνδέονται με την ενέργεια του Ήλιου, πράγμα που σημαίνει ότι εκτιμούν την απόλυτη προσοχή από τον σύντροφό τους. Θέλουν να νιώθουν ότι είναι το «Νούμερο Ένα» και να ζουν τη στιγμή, κάνοντας διασκεδαστικά, δημιουργικά και χαρούμενα πράγματα μαζί.

Επειδή ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τη συνειδητή πλευρά του εαυτού, η γλώσσα αγάπης τους εκφράζεται μέσα από συνειδητή συμμετοχή στη σχέση — ραντεβού, δημόσιες εκδηλώσεις στοργής και προτεραιότητα στον κοινό χρόνο.

Γεννημένοι τη 2α, 11η, 20ή και 29η: Σωματική επαφή

Η φράση «αγγίζω, άρα αγαπώ» περιγράφει τέλεια όσους έχουν γεννηθεί αυτές τις ημέρες και επηρεάζονται από τη Σελήνη. Για εκείνους, τα λόγια έχουν σημασία, αλλά η επαφή είναι τα πάντα. Είναι βαθιά συντονισμένοι με το σώμα τους και εκφράζονται μέσα από την αφή.

Επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, επικοινωνούν ό,τι θέλουν, αγαπούν ή απορρίπτουν μέσω της γλώσσας του σώματος. Το φιλί και η σωματική οικειότητα μαζί τους είναι παθιασμένες και αξέχαστες εμπειρίες.

Γεννημένοι την 3η, 12η, 21η και 3Οή: Τα δώρα

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τη χαρά που δείχνει κάποιος που έχει γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες όταν λαμβάνει ένα προσεγμένο δώρο. Ο Δίας, πλανήτης της αφθονίας και της γενναιοδωρίας, χαρίζει σ’ αυτούς τους ανθρώπους θετική ενέργεια και αγάπη για το χειροπιαστό.

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα υλιστές – για εκείνους, σημασία έχει η πρόθεση και το συναίσθημα πίσω από το δώρο. Αυτό που μετράει είναι η συναισθηματική αξία, το να νιώθουν ότι τους θυμούνται, τους αναγνωρίζουν και τους αγαπούν.

Γεννημένοι την 4η, 13η, 22α και 31η: Ποιοτικός χρόνος

Όσοι γεννήθηκαν υπό τον αριθμό 4, επηρεάζονται από τον Ουρανό και λατρεύουν την περιπέτεια και την έξαψη. Είναι οι σύντροφοι που φέρνουν ένταση, αυθορμητισμό και ζωντάνια στη σχέση και εκτιμούν τον σύντροφο που τους ακολουθεί σε αυτό το πνεύμα.

Η γλώσσα αγάπης τους είναι ο ποιοτικός χρόνος, γιατί αναζητούν έναν άνθρωπο που, όπως κι αυτοί, διψά για εμπειρίες που εμπλουτίζουν την ψυχή. Έκπληξη, τρέλες, απρόσμενες στιγμές – όλα τα λατρεύουν, αρκεί να είστε μαζί. Γιατί για εκείνους, αυτές είναι οι στιγμές που κάνουν τη ζωή να αξίζει.

Γεννημένοι την 5η, 14η και 23η: Λόγια ενθάρρυνσης

Η αγάπη εκφράζεται με πολλούς τρόπους – μέσα από δώρα, αγγίγματα, ποιοτικό χρόνο, αλλά και μέσα από λέξεις με δύναμη. Όσοι γεννήθηκαν αυτές τις μέρες συνδέονται με τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας και της θεραπευτικής δόνησης του ήχου.

Για αυτούς, οι λέξεις είναι ξόρκια — γοητεύουν, μαγνητίζουν, επιβεβαιώνουν και ενώνουν τις καρδιές δύο ανθρώπων. Δεν αρκούνται σε ένα «μ’ αρέσεις» ή «είσαι όμορφος/η» — θέλουν διάλογο, πνευματική σύνδεση και λεκτική αγάπη που κρατά ζωντανό το πάθος.

Γεννημένοι την 6η, 15η και 23η: Τα δώρα

Όσοι έχουν ημερομηνία γέννησης που ανάγεται στον αριθμό 6, ευθυγραμμίζονται με την ενέργεια της θεάς Αφροδίτης. Όπως κι εκείνη, αγαπούν να θαυμάζονται, να δέχονται κομψά δώρα και να περιβάλλονται από ομορφιά, αρμονία και αισθητική.

Για αυτούς, όμως, το δώρο δεν είναι απλώς αντικείμενο – είναι μια εμπειρία αγάπης. Ένα δώρο που σχετίζεται με την τέχνη, τη μουσική, την ομορφιά ή την κοινωνική ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από το υλικό αντικείμενο, γιατί ξυπνά αισθήσεις και συναισθήματα.

Γεννημένοι την 7η, 15η και 24η: Τα χατίρια

Υπάρχει κάτι μαγικό στη γλώσσα αγάπης όσων έχουν γεννηθεί σε ημερομηνίες που αναγάγονται στον αριθμό 7, καθώς οι πράξεις προσφοράς τους αποκτούν πολύ πιο δημιουργική μορφή.

Συντονισμένοι με τις φωτεινές, ονειρικές δονήσεις του Ποσειδώνα, είναι οι τύποι των εραστών που θα σας γράψουν ένα τραγούδι ή ένα ποίημα, θα σας ζωγραφίσουν ένα έργο ή θα βρουν έμπνευση ακούγοντας τα πιο τρελά σας όνειρα.

Για αυτούς, ο ρομαντισμός είναι μια μορφή τέχνης που αξίζει να τη ζεις και να παλεύεις γι’ αυτήν. Έτσι, μπορείτε να περιμένετε να γίνετε η μούσα τους – κι εκείνοι η δική σας.

Γεννημένοι την 8η, 17η και 26η: Τα χατίρια

Όταν πρόκειται για αγάπη, κάποιοι προτιμούν τα δώρα, άλλοι τα λόγια, αλλά όσοι έχουν γεννηθεί σε ημερομηνίες που κυβερνά ο Κρόνος θέλουν πράξεις. Για αυτούς τους σοβαρούς και αφοσιωμένους συντρόφους, ο ρομαντισμός εκφράζεται μέσα από πρακτικά δείγματα αγάπης, ανεξάρτητα από τη μορφή τους.

Μικρές, στοργικές πράξεις — όπως το να ετοιμάσετε τον πρωινό τους καφέ, να βοηθήσετε με τις δουλειές ή να μαγειρέψετε το αγαπημένο τους φαγητό – σημαίνουν τα πάντα. Το καλύτερο; Θα πάρετε πίσω την ίδια φροντίδα, γιατί για εκείνους οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Αυτή η πρακτική, σταθερή γλώσσα αγάπης χτίζεται με τον χρόνο, ενισχύοντας τη σχέση και την εμπιστοσύνη.

Γεννημένοι την 9η, 18η και 27η: Σωματική επαφή

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες αντιλαμβάνονται γρήγορα τα πάντα – και αυτό περιλαμβάνει και το πώς να εκφραστούν σωματικά με το πρόσωπο που τους ελκύει. Αν τους αρέσετε, θα το καταλάβετε αμέσως, γιατί δεν κρύβουν τα συναισθήματά τους ούτε παίζουν αδιάφοροι.

Μπορεί να είναι λίγο απαιτητικοί στην προσοχή που χρειάζονται, αλλά είναι εξίσου γενναιόδωροι στο να τη δώσουν πίσω. Ο Άρης, πλανήτης του πάθους και της σεξουαλικής ενέργειας, κυβερνά αυτόν τον αριθμό, χαρίζοντας στη γλώσσα αγάπης τους ένταση, φλόγα και αισθησιασμό. Αγκαλιές, φιλιά και εκδηλώσεις στοργής είναι υπέροχα – αλλά η πραγματική μαγεία συμβαίνει στις ιδιωτικές τους στιγμές, όπου η σύνδεση γίνεται βαθιά και αληθινή.