Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας αποκαλύπτει την ιδανική δουλειά για εσάς

Κανείς δεν θέλει να δουλεύει μόνο για έναν μισθό. Όλοι θέλουν σκοπό και πάθος, υπερηφάνεια και χαρά ενώ χτίζουν μια καριέρα. Μερικές φορές αυτό είναι δύσκολο να το βρει κανείς, ειδικά όταν οι λογαριασμοί αρχίζουν να συσσωρεύονται.

Όταν νιώθετε χαμένοι στη ζωή ή απλώς δεν αισθάνεστε ότι έχετε μεγάλη αξία στη δουλειά σας, είναι πάντα καλή ιδέα να αναζητήσετε συμβουλές και απαντήσεις όπου μπορείτε να τις βρείτε… συμπεριλαμβανομένης της αριθμολογίας.

Όπως και η αστρολογία, η αριθμολογία είναι ένας τρόπος να αναδείξετε πλευρές του εαυτού σας, ώστε να μάθετε περισσότερα για το τι θέλετε από τη ζωή. Δεν θα σας δώσει πάντα την τέλεια απάντηση, αλλά αυτός δεν είναι ο σκοπός της αριθμολογίας.

Η γνώση του αριθμού ζωής σας είναι ένας τρόπος να συντονιστείτε καλύτερα με το πολύπλοκο άτομο που είστε. Έτσι, πριν προχωρήσουμε σε αυτές τις διαφορετικές επιλογές καριέρας, πρέπει να αναλύσουμε τις ημερομηνίες γέννησής μας για να καθορίσουμε τον αριθμό ζωής μας βάσει της αριθμολογίας.

Σύμφωνα με τη Rebecca Scolnick, αυτοαποκαλούμενη μάγισσα και ειδικό στην αριθμολογία, είναι μια αρκετά απλή διαδικασία. Είπε στο The Cut:

«Γράψτε την ημερομηνία γέννησής σας με ψηφία και στη συνέχεια προσθέστε τα όλα. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία γέννησής σας είναι 2 Νοεμβρίου 1998, ή 11/2/1998, θα προσθέσετε 1+1+2+1+9+9+8 = 31. Στη συνέχεια συνεχίστε να προσθέτετε τα ψηφία μέχρι να έχετε έναν μονοψήφιο αριθμό: Σε αυτή την περίπτωση, 3+1 = αριθμός ζωής 4.»

Τώρα που γνωρίζετε τον αριθμό σας, ιδού τι λένε οι ειδικοί της αριθμολογίας για το επαγγελματικό μονοπάτι στο οποίο γεννηθήκατε να διαπρέψετε.

Οι αριθμοί πορείας ζωής

Οι καλύτερες δουλειές για το 1

Σύμφωνα με τη Tania Gabrielle, αστρο-αριθμολόγο, τα άτομα με αριθμό ζωής 1 είναι γνωστά για την ηγετική τους ικανότητα, την απεριόριστη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία και την πρωτοτυπία τους.

«Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανεξαρτησία, πρωτοτυπία, επιτυχία.» ανέφερε. Η Larissa Martincic, πρώην δασκάλα που έγινε αριθμολόγος, συμφώνησε, επισημαίνοντας: «Πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνοι. Ο αριθμός ένα είναι πολύ δυνατός, δεν φοβάται να πάρει ρίσκα. Η ενέργεια του ενός είναι εξαιρετική στο να ξεκινά πράγματα. Είναι η γέννηση όλων των πραγμάτων.»

Όποια καριέρα κι αν επιλέξετε στη ζωή, σίγουρα θα αξιοποιήσει τις ικανότητές σας ως ηγέτες και καινοτόμους. Τείνετε να βρίσκετε τη μεγαλύτερη χαρά στο να είστε απολύτως ο εαυτός σας και να κάνετε πράγματα για τα οποία έχετε πάθος.

Σε μια ανάρτηση στο TikTok, η αναγνώστρια ταρώ Chrissy Datuin πρόσθεσε ότι οι αριθμοί ζωής 1 τείνουν να είναι ανταγωνιστικοί και ανθεκτικοί στο να τους λένε τι να κάνουν, κάτι που τους καθιστά όχι μόνο σπουδαίους ηγέτες, όπως σημείωσε η Gabrielle, αλλά και επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Η εκπαιδευτικός Dr. Neeti Kaushik πρόσθεσε τις καριέρες στη διοίκηση και την πολιτική στη λίστα των επαγγελματικών μονοπατιών όπου οι αριθμοί ζωής 1 διαπρέπουν.

Αναπτύσσεστε καλύτερα σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου μπορείτε να εργάζεστε ανεξάρτητα, να ηγείστε άλλων ή να ξεκινήσετε κάτι από το μηδέν.

Αναζητήστε καριέρες ως επιχειρηματίες ή ανεξάρτητοι συνεργάτες (για να είστε ο δικός σας αφεντικό), διευθυντές, μάνατζερ ή παραγωγοί (για να είστε υπεύθυνοι για άλλους), ή γραφίστες ή τεχνίτες (αφού έχετε έντονη δημιουργική κλίση).

Οι καλύτερες δουλειές για το 2

Τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 2 συχνά εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις καριέρες στις οποίες διαπρέπουν. Χρειάζονται να εκφράζουν αγάπη, συνεργασία και διπλωματία σε όλα όσα κάνουν.

Όπως περιέγραψε η Gabrielle: «Αυτός είναι ο ευαίσθητος αριθμός, ο αριθμός του να είσαι υποστηρικτικός και διπλωμάτης, υπομονετικός, συνεργάσιμος και με προσοχή στη λεπτομέρεια.»

Η ζωή αποτελεί για εσάς μια σειρά από εκπαιδευτικές εμπειρίες, και κάθε δυνατότητα που έχετε να συνεισφέρετε τα υπέροχα ταλέντα σας στον κόσμο είναι μια ευκαιρία που θα πάρετε με ανοιχτές αγκάλες.

Νιώθετε πιο άνετα σε ένα εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς την ομάδα, όπου μπορείτε να ανταλλάσσετε ιδέες με άλλους και να μαθαίνετε ο ένας από τον άλλον.

Η υποστήριξη, η συνεργασία και η διαίσθηση είναι εξαιρετικά σημαντικά για εσάς.

Ως εκ τούτου, η Datuin είπε ότι οι αριθμοί 2 διαπρέπουν ως θεραπευτές και ευδοκιμούν όταν μπορούν να συνεργάζονται και να βοηθούν τους ανθρώπους. Παραδείγματα καριέρας είναι η νοσηλευτική, η εκπαίδευση και η ψυχολογία.

Ωστόσο, μην υποτιμάτε τη δυνατότητα να κάνετε τη διαφορά για το κοινό καλό, ως νομικός βοηθός, δικηγόρος ή πολιτικός, ή κάτι που σχετίζεται με τις κοινωνικές σας δεξιότητες, όπως μπάρμαν ή σερβιτόρος.

Η Dr. Kaushik επισήμανε να μην αποκλείσετε καριέρες στον τουρισμό και τη φιλοξενία, και πρότεινε ακόμη και τη μηχανική, καθώς όπως περιέγραψε, «σας αρέσει να κατανοείτε και να κατανοείτε καλά.»

Οι καλύτερες δουλειές για το 3

Ως άτομα με αριθμό πορεία ζωής 3, πολλά πράγματα σας έρχονται από μόνα τους. Η αφθονία των ταλέντων σας καθιστά εύκολο να βρείτε μια καριέρα για την οποία έχετε πάθος. Απλώς πρέπει να εμπιστευτείτε ότι η καριέρα που θα επιλέξετε τελικά αξίζει την σκληρή δουλειά.

Ο σκοπός σας στη ζωή είναι να μοιράζεστε την ευαισθησία, την έμπνευση και τη χαρά σας με τους άλλους και, φυσικά, να μεταφράζετε αυτές τις δεξιότητες σε μια επαγγελματική πορεία. «Οι αριθμοί 3 αγαπούν να επικοινωνούν και αγαπούν να κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους», είπε η Gabrielle. Έτσι, για να διαπρέψετε στον χώρο εργασίας, αυτά τα ταλέντα πρέπει να αξιοποιηθούν.

Αναζητήστε μια καριέρα που αξιοποιεί τις ικανότητές σας στην επικοινωνία και την καλλιτεχνική έκφραση. Η Datuin υποστήριξε ότι, όσο τα άτομα με αριθμό ζωής 3 επικεντρώνονται στη δημιουργικότητα, θα ευδοκιμήσουν.

Προσανατολιστείτε προς τη μουσική, την τέχνη ή τη συγγραφή, τη διαφήμιση, τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή τη δημοσιογραφία, ή μια καριέρα όπου μπορείτε να αλληλεπιδράτε με ανθρώπους, όπως η ψυχολογία ή η κοινωνιολογία.

Η Dr. Kaushik σημείωσε ότι, επειδή είστε ένας στοχαστής εκτός πλαισίου με εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, μπορείτε επίσης να φτάσετε στην κορυφή σε πολλά διαφορετικά εταιρικά περιβάλλοντα.

Οι καλύτερες δουλειές για το 4

Ως άτομα με αριθμό πορείας ζωής 4, έχετε φυσική κλίση προς την οργάνωση, την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Ανεξάρτητα από την καριέρα που θα επιλέξετε, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα είναι ο νούμερο ένα στόχος σας. «Το τέσσερα είναι ο πιο αξιόπιστος αριθμός», είπε η Gabrielle.

«Είναι πολύ πιστοί. Είναι επιμελείς εργαζόμενοι, πρακτικοί και ακριβείς.»

Τα άτομα με αριθμό ζωής 4 αισθάνονται άνετα να αναλαμβάνουν ευθύνες και δεν τις θεωρούν βάρος.

Συχνά μπορεί να χαρακτηριστούν τελειομανείς, επειδή γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε εργασία σωστά. Δυστυχώς, αυτό μπορεί να φανεί επιβλητικό σε κάποιους, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτά τα άτομα ολοκληρώνουν με αξιοπιστία κάθε έργο.

Αναζητήστε καριέρες που συνδέουν τα πάθη και τις ανάγκες σας. Θα θέλετε να βρείτε κάτι που έχει καθορισμένη ρουτίνα και ασφαλές μέλλον στο οποίο μπορείτε να ανυπομονείτε, όπως οικονομικός σύμβουλος, διευθυντής έργου ή λογιστής.

Η Datuin πρότεινε ακόμη και θέσεις στην κατασκευή και τα τεχνικά επαγγέλματα, επειδή όλα αυτά αφορούν την τήρηση σχεδίων, την ακρίβεια και ένα χρονοδιάγραμμα με μετρήσιμο τελικό αποτέλεσμα.

Η διάδοση της γνώσης σας είναι επίσης πολύ σημαντική για εσάς, γεγονός που μπορεί να σας κάνει εξαιρετικό δάσκαλο, μηχανικό ή ειδικό στον κλάδο σας.

Οι καλύτερες δουλειές για το 5

Τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 5 είναι γνωστά για το ότι είναι ατρόμητα, περιπετειώδη και ελεύθερα. Οποιοδήποτε επαγγελματικό μονοπάτι επιλέξετε για τον εαυτό σας πρέπει να είναι τόσο συναρπαστικό όσο κι εσείς και να έχει τη δυνατότητα να σας κρατά πάντα ενδιαφερόμενους.

Όπως περιέγραψε η Datuin, κάθε άτομο με αριθμό ζωής 5 είναι «ευέλικτο».

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε ουσιαστικά να ακολουθήσετε οποιοδήποτε επαγγελματικό μονοπάτι θέλετε και να τα πάτε καλά, αλλά δεν θα είστε πραγματικά χαρούμενοι κάνοντας κάτι μονότονο.

Για να ευδοκιμήσετε πραγματικά στον χώρο εργασίας, χρειάζεστε μια δουλειά που να σας κρατά σε εγρήγορση.

Η αριθμολόγος Hollow Hollis είπε στο The Cut: «Η μεγαλύτερη αποστολή τους στη ζωή είναι να απελευθερωθούν από τις ζώνες άνεσης.»

Η Datuin μετέφρασε αυτό σε καριέρες στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την τεχνολογία, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Αναζητήστε καριέρες που μπορούν να προσφέρουν ευελιξία και διασκέδαση στην επαγγελματική σας ζωή.

Θα πετύχετε σε καριέρες που σας δίνουν την ευκαιρία να συνεργάζεστε με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και πολιτισμούς, όπως η φιλοξενία, τα ταξίδια ή οι πωλήσεις. Αυτό θα ικανοποιήσει την ανήσυχη φύση σας, όπως επεσήμανε η Dr. Kaushik.

Επιπλέον, οι δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε λίγα από όλα χωρίς να νιώθετε βαρεμάρα ή αναλώσιμοι.

Οι καλύτερες δουλειές για το 6

Ως άτομα με αριθμό πορείας ζωής 6, ο σκοπός σας στη ζωή είναι να φροντίζετε, να υπηρετείτε τους άλλους και να είστε υπεύθυνοι. Είστε άτομα που βλέπουν τη «μεγάλη εικόνα».

Δεν σας αρέσει να μικροδιαχειρίζεστε και σίγουρα δεν εκτιμάτε να σας λένε τι να κάνετε. «Οι άνθρωποι με αριθμό ζωής έξι αγαπούν να παρηγορούν τους άλλους», είπε η Gabrielle.

«Αγαπούν να ενθαρρύνουν, να μοιράζονται και να δίνουν συμβουλές, και λατρεύουν την οικογένεια. Είναι πολύ έντιμοι και κάνουν υπέροχους φίλους.»

Τα άτομα με αριθμό ζωής 6 είναι σαν οι γονείς της παρέας φίλων.

Πάντα έχουν τις καλύτερες συμβουλές και τους αρέσει να «φροντίζουν». Αυτό σημαίνει ότι αγαπούν να βοηθούν τους άλλους και είναι από τους πιο συμπονετικούς όλων των αριθμών ζωής.

Το σπίτι και η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά για εσάς, και καριέρες όπως η συμβουλευτική, η νοσηλευτική, η φιλοξενία και η κοινωνική εργασία σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε αυτές τις αξίες στη δουλειά σας. Τα άτομα με αριθμό ζωής 6 έλκονται επίσης συχνά από καριέρες που υποστηρίζουν ή φροντίζουν ζώα.

Αν μπορούσατε να έχετε την ιδανική δουλειά σας, θα ήταν μια θέση όπου μπορείτε να είστε το αφεντικό και να παίρνετε τις αποφάσεις. Επιπλέον, τα άτομα με αριθμό ζωής 6 μπορεί να είναι λίγο επιεική.

Αγαπούν τα όμορφα πράγματα στη ζωή, και γι’ αυτό η Datuin είπε να μην αποκλείσετε τίποτα που σχετίζεται με την ομορφιά ή την αισθητική. Αυτό σημαίνει ότι η αρχιτεκτονική, η μόδα ή η διακόσμηση εσωτερικών χώρων θα ήταν κατάλληλες επιλογές αν έχετε περισσότερο καλλιτεχνική κλίση.

Οι καλύτερες δουλειές για το 7

Τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 7 καθοδηγούνται από τη διανόηση, την ισορροπία, τη διαίσθηση και την ανάλυση, και αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν επίσης τις καριέρες στις οποίες διαπρέπουν.

Έχετε την ώθηση να ανακαλύψετε την αλήθεια. «Μπορεί να ασχολούνται πολύ είτε με την επιστήμη και την τεχνολογία είτε με πνευματικά θέματα», σημείωσε η Gabrielle. «Αναζητούν βαθύτερες παγκόσμιες αλήθειες.»

Αν και υπάρχουν στιγμές που εγκλωβίζεστε στη σκέψη σας και υπερ-αναλύετε τα πράγματα, έχετε μια έμφυτη ικανότητα να είστε πολύ ευαίσθητοι και συναισθηματικοί όταν έχετε την ευκαιρία να συνδεθείτε με άλλους.

Θέλετε να γνωρίζετε το γιατί, και αυτή η περιέργεια προσθέτει πλούτο στη ζωή σας.

Η Datuin ανέφερε ότι οι άνθρωποι με αριθμό πορείας ζωής 7 ευδοκιμούν σε τομείς που βασίζονται στην έρευνα, στη μελέτη της ιστορίας, στην εργασία σε μουσεία ή ακόμα και στην αστυνομική έρευνα.

Η ανακάλυψη του εαυτού σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Αν βρείτε μια καριέρα που σας βοηθά να συνδεθείτε με άλλους και ταυτόχρονα να ανακαλύψετε τον εαυτό σας, θα είστε ευτυχισμένοι.

Η Dr. Kaushik συμβούλεψε ότι επαγγελματικά μονοπάτια σε έρευνα, ανάλυση δεδομένων, επιστημονικές δραστηριότητες ή ακόμα και αστρολογία θα σας δώσουν μια διέξοδο για να βοηθήσετε άλλους και να εμβαθύνετε στα μυστήρια της ζωής που σας φαίνονται τόσο συναρπαστικά.

Οι καλύτερες δουλειές για το 8

Ως άτομα με αριθμό πορείας ζωής 8, είστε η κινητήρια δύναμη ανάμεσα στους αριθμούς πορείας ζωής.

«Το οκτώ αντιπροσωπεύει ένα ενεργητικό άτομο — έντιμο, αυτοπεποίθητο, αξιόπιστο και προσανατολισμένο στους στόχους», είπε η Gabrielle. Είστε προορισμένοι να αφήσετε σημαντικό αποτύπωμα στην καριέρα σας και βρίσκετε επιτυχία και ενδυνάμωση μέσα από οικονομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές επιτυχίες.

Σύμφωνα με την Datuin, μπορεί να έχετε την τάση να αλλάζετε συχνά δουλειά, αλλά μπορείτε να βρείτε μεγάλη επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα στον «τραπεζικό τομέα, τα ακίνητα, τα οικονομικά και τη δημοσιογραφία».

Είστε εξαιρετικά φιλόδοξοι και ανθεκτικοί και έχετε την επιθυμία να γίνετε ειδικοί σε οποιονδήποτε τομέα καριέρας επιλέξετε.

Είστε επίσης πολύ καλοί στη διαχείριση ανθρώπων. Αναζητήστε καριέρες που σας επιτρέπουν να εστιάσετε στους στόχους σας και να πετύχετε ό,τι έχετε θέσει ως σκοπό.

Όπως εξήγησε η Dr. Kaushik, τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 8 αγαπούν την τάξη, γι’ αυτό και καριέρες στο δίκαιο και στη μεσολάβηση τους ταιριάζουν με φυσικό τρόπο.

Μπορείτε να βρείτε ευτυχία σε επαγγελματικά μονοπάτια όπως η λογιστική, τα οικονομικά, η ιατρική, το δίκαιο ή οι επενδύσεις. Αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς έχετε την τάση να γίνεστε εργασιομανείς, κάτι που εξηγεί γιατί προτιμάτε καριέρες που απαιτούν μεγάλη αφοσίωση και χρόνια εκπαίδευσης.

Οι καλύτερες δουλειές για το 9

Ως άτομα με αριθμό πορείας ζωής 9, ο σκοπός της ζωής σας είναι να αναπτύξετε την πνευματική και ανθρωπιστική σας πλευρά. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα σας είναι η ικανότητα να πετυχαίνετε οπουδήποτε δείχνετε πάθος.

«Ενσαρκώνουν την άνευ όρων αγάπη, κάτι που είναι πολύ σπάνιο», είπε η Gabrielle για τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 9.

Έχετε την ικανότητα να κάνετε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο καριέρα, αρκεί να παραμείνετε αφοσιωμένοι στον στόχο και να εργαστείτε σκληρά. Είστε πολύ φιλάνθρωποι, γενναιόδωροι και συμπονετικοί.

Τείνετε να νιώθετε πιο ολοκληρωμένοι σε καριέρες που έχουν συνδεδεμένο έναν ανθρωπιστικό σκοπό. Πολλές φορές, τα άτομα με αριθμό πορείας ζωής 9 καταλήγουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως σημείωσε η Datuin.

Η δημοσιογραφία και ακόμη και η δημιουργία ντοκιμαντέρ μπορούν να ικανοποιήσουν την ανθρωπιστική σας πλευρά, αν χρειάζεται να εκφράσετε και την δημιουργική σας πλευρά.

Αναζητήστε καριέρες όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η δράση για τα πολιτικά δικαιώματα για να επιτύχετε τον στόχο σας να βοηθάτε τους άλλους.

Εκπληκτικά, η Dr. Kaushik ανέφερε επίσης καριέρες στον στρατό και στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, γιατί, τελικά, νιώθετε την ανάγκη να βοηθάτε και, παρόλο που αυτές οι δουλειές φαίνονται αυστηρές, απαιτούν ενσυναίσθηση, κατανόηση και επιθυμία για δικαιοσύνη.