Αριθμολογία: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί σε 5 συγκεκριμένες ημέρες οποιουδήποτε μήνα

Πιθανότατα σας έχουν πει κάποια στιγμή στη ζωή σας ότι όλοι είναι ξεχωριστοί. Οι περισσότεροι από εμάς χλευάζουμε αυτήν την ιδέα, την ξεπερνάμε και απλώς συνεχίζουμε τη ζωή μας. Εξάλλου, κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τόσο μοναδικός, σωστά;

Ωστόσο, σύμφωνα με την αριθμολόγο Μαρία Λετάι, όσοι έχουν γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η οποιουδήποτε μήνα διαθέτουν πέντε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους.

Από θετικά γνωρίσματα, όπως το να είναι καλοί ομιλητές, έως πιο αρνητικά, όπως το να είναι ανασφαλείς, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους όσοι γεννιούνται αυτές τις ημερομηνίες είναι πραγματικά ξεχωριστοί.

5 ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η κάθε μήνα

Είναι στοχοπροσηλωμένοι

Έχουν εξαιρετική ευχέρεια λόγου

Πασχίζουν πάντα να είναι οι πρώτοι

Είναι πιστοί και αναζητούν τη συντροφικότητα

Είναι αισιόδοξοι από τη φύση τους

Είναι στοχοπροσηλωμένοι

Εάν έχετε γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η, τότε συγχαρητήρια: έχετε ένα φυσικό χάρισμα στο να πετυχαίνετε τους στόχους σας!

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, ξέρετε πώς να οργανώνεστε και, ως αποτέλεσμα, διακρίνεστε στην επίτευξη των επιδιώξεών σας.

Από επαγγελματικούς στόχους έως και στόχους που αφορούν τις σχέσεις σας, είστε επιτυχημένοι σε όλες τις προσπάθειές σας. Κάθε άλλο παρά παθητικοί, όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες ξέρουν πώς να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο.

Και είτε πρόκειται για συναδέλφους είτε για φίλους, αν υπάρχει κάτι σίγουρο είναι το εξής: Η ικανότητά σας να ηγείστε και να πετυχαίνετε, βοηθά και τους γύρω σας να γνωρίσουν την επιτυχία.

Έχουν εξαιρετική ευχέρεια λόγου

Έχετε ποτέ ακούσει έναν ομιλητή και ζαλιστεί από τα αμέτρητα “εεε” ή “μμμ” που ξεστόμιζε; Ε, αν έχετε γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η οποιουδήποτε μήνα, αυτό δεν ισχύει για εσάς.

Είστε γνωστοί ως πολύ ευφυή άτομα. Ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που συζητάτε για ένα έργο ή παρουσιάζετε μια ιδέα, όλα όσα λέτε βγαίνουν προσεγμένα και συνεκτικά.

Δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς την αυτοπεποίθηση που έχετε σε όσα λέτε.

Και για όσους έχουν γεννηθεί στις 23 οποιουδήποτε μήνα, είστε ιδιαίτερα χαρισματικοί στην επικοινωνία! Η Λετάι εξήγησε: «Ο Ερμής επίσης διαμορφώνει την προσωπικότητά σας, χαρίζοντάς σας ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, ταλέντο στις πωλήσεις και στο εμπόριο, κοινωνικότητα και μια ανήσυχη φύση».

Πασχίζουν πάντα να είναι οι πρώτοι

Καλώς ή κακώς, τα άτομα που έχουν γεννηθεί στις ημερομηνίες 1, 10, 19, 23 ή 28, αγωνίζονται να είναι πρώτα. Είτε στον ακαδημαϊκό χώρο είτε στην καριέρα, νιώθετε την ανάγκη να βρίσκεστε πάντα στην κορυφή.

Όμως, σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, δεν παίζετε σύμφωνα με τους κανόνες και, ως αποτέλεσμα, αντιστέκεστε ενεργά στην εξουσία και ρισκάρετε την τύχη σας στον δρόμο προς την κορυφή.

Χάρη στην αγάπη σας για τη γνώση, κανείς δεν αμφισβητεί την τάση σας να βρίσκεστε στην κορυφή κάθε εγχειρήματος. Η ανθεκτικότητα, η αισιοδοξία και η ανάγκη σας για βελτίωση σάς ωθούν να πετυχαίνετε με φυσικό τρόπο.

Με αυτό υπόψη, δεν εκτιμάτε την πίεση από τους άλλους και, παρόλο που εμπιστεύεστε τις ικανότητές σας, το περιττό άγχος μπορεί να σας κάνει να νιώθετε άβολα.

Είναι πιστοί και αναζητούν τη συντροφικότητα

Για όσους έχουν γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η του μήνα, η δέσμευση και η αφοσίωση αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα στις σχέσεις. Σύμφωνα με τη Letai, όσοι έχουν γεννηθεί ειδικά στις 28, «επηρεάζονται τόσο από τον Ήλιο όσο και από την Αφροδίτη, αν και η Αφροδίτη έχει ισχυρότερη επιρροή».

Εξαιτίας αυτού, τα άτομα που έχουν γεννηθεί στις 28 έχουν ένα μονοπάτι ζωής δεμένο με τη συντροφικότητα. Η ίδια συνέχισε: «Είστε πιστοί, αναζητάτε δια βίου δέσμευση και χρειάζεστε έναν επίσημο γάμο».

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ευλογία μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε κατάρα, εάν δεν έχετε αναπτύξει πλήρως την ενέργεια της Αφροδίτης. Γι’ αυτό, πριν μπείτε σε μια σοβαρή σχέση, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια της Αφροδίτης σας είναι ισορροπημένη, ώστε να αποφύγετε δυσκολίες.

Είναι αισιόδοξοι από τη φύση τους

Όσοι έχουν γεννηθεί την 1η, 10η, 19η, 23η ή 28η του μήνα, ξεχειλίζουν από χαρά. Αυτή η φυσική αισιοδοξία ρέει από μέσα τους και οι άνθρωποι έλκονται φυσικά από τη θετική τους διάθεση.

Είναι δύσκολο να μην είστε αισιόδοξοι όταν ό,τι αγγίζετε μετατρέπεται ουσιαστικά σε χρυσό. Επιτυχημένοι, αποφασιστικοί, πιστοί — αν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να έχετε μία από αυτές τις ημερομηνίες γέννησης, ποιος δεν θα ήθελε να σας έχει στη ζωή του;

Να θυμάστε μόνο ότι, με όλα τα θετικά και μοναδικά χαρακτηριστικά που επιδεικνύετε, παραμένουμε όλοι άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη Λετάι, «εάν η ηλιακή σας ενέργεια δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, μπορεί να εκδηλωθεί αρνητικά, οδηγώντας σε παθητικότητα, έλλειψη στόχων, αμφιβολίες για τον εαυτό σας, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολία να προχωρήσετε μπροστά». Ωστόσο, μην το παίρνετε κατάκαρδα.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε επιρρεπείς πού και πού σε λίγες αμφιβολίες για τον εαυτό μας. Νιώστε ελεύθεροι να πάρετε μια ανάσα για ένα μικρό “reset” και έπειτα να επιστρέψετε στη ζωή με εκείνη τη φωτεινή σας διάθεση.