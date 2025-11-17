Μυρτώ Αλικάκη: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της – «Πάντα και στους δύο λέω το ίδιο πράγμα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μυρτώ Αλικάκη
Φωτογραφία: Instagram/myrtoalikaki_official

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Μυρτώ Αλικάκη. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ναρκισσιστικές συμπεριφορές, καθώς και στο θέμα της αυτοκριτικής στην «Super Κατερίνα». Ακόμα, η ηθοποιός μίλησε για τους δύο γιους της και εξομολογήθηκε τι είναι αυτό που τους λέει πάντα σε σχέση με το θέμα της δουλειάς.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Μυρτώ Αλικάκη είπε ότι: «Στο επάγγελμά μας φυσικά και υπάρχουν ναρκισσιστικές συμπεριφορές, αλλά τουλάχιστον είναι πιο πρόδηλες.

Η αυτοκριτική είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η επίγνωση μιας κατάστασης! Μετά όμως πρέπει να γίνει μία δουλειά που πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, να την κάνει κάποιος μόνος του».

Σχετικά με τους γιους της, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είναι καταπληκτικό, συγκινητικό και μοναδικό, τα παιδιά σου να έχουν γίνει δύο ενήλικες που θα τους επέλεγες ως ανθρώπους στη ζωή σου. Πάντα και στους δύο λέω το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει πάντα να ψάχνουν να βρίσκουν μέσα τους τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, τι τους κάνει χαρούμενους. Γιατί η δουλειά μας τρώει πάρα πολλές ώρες από την ζωή μας και πρέπει να είναι κάτι που το αγαπάμε, για να μην κουραζόμαστε, για να μην βαριόμαστε και για να μπορούμε να το κάνουμε και καλά!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

«Παράγουμε Εδώ»: Νέα δράση ΕΣΠΑ με 50% επιδότηση – Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα

Ελβετικό φράγκο: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση – Πόσο θα μειωθούν οι δόσεις

«Άγιος ή Αμαρτωλός»: Γλυπτό που εκτίθεται στην Ελβετία δείχνει τον Τραμπ δεμένο σε σταυρό

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:13 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μαριάννα Πολυχρονίδη για Θάνο Μικρούτσικο: «Η συνεργασία μου μαζί του ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Μαριάννα ...
21:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Η Μπρίτζετ Τζόουνς απέκτησε το δικό της άγαλμα στο Λονδίνο – «Είναι πραγματικά χαριτωμένη»

H Μπρίτζετ Τζόουνς συναντήθηκε με τη Μέρι Πόπινς, τον Χάρι Πότερ και άλλους αγαπημένους χαρακτ...
20:36 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Έγινε θεία η Ελισάβετ Μουτάφη: Η συγκινητική φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μουταφτσή με το νεογέννητο μωρό

Πατέρας έγινε ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής το απόγευμα της Κυριακής (16/11). Το χαρμόσυνο νέο γνω...
20:23 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Νίκη Λάμη: «Η ομορφιά παίζει ρόλο, αλλά δεν πηγαίνω με αυτή την σκέψη…»

Την Νίκη Λάμη φιλοξένησε την Δευτέρα (17/11) στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας. Η γνωστή ηθοπ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα