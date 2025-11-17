Μυρτώ Αλικάκη: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της – «Πάντα και στους δύο λέω το ίδιο πράγμα…»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Μυρτώ Αλικάκη. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ναρκισσιστικές συμπεριφορές, καθώς και στο θέμα της αυτοκριτικής στην «Super Κατερίνα». Ακόμα, η ηθοποιός μίλησε για τους δύο γιους της και εξομολογήθηκε τι είναι αυτό που τους λέει πάντα σε σχέση με το θέμα της δουλειάς.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Μυρτώ Αλικάκη είπε ότι: «Στο επάγγελμά μας φυσικά και υπάρχουν ναρκισσιστικές συμπεριφορές, αλλά τουλάχιστον είναι πιο πρόδηλες.

Η αυτοκριτική είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η επίγνωση μιας κατάστασης! Μετά όμως πρέπει να γίνει μία δουλειά που πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, να την κάνει κάποιος μόνος του».

Σχετικά με τους γιους της, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είναι καταπληκτικό, συγκινητικό και μοναδικό, τα παιδιά σου να έχουν γίνει δύο ενήλικες που θα τους επέλεγες ως ανθρώπους στη ζωή σου. Πάντα και στους δύο λέω το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει πάντα να ψάχνουν να βρίσκουν μέσα τους τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, τι τους κάνει χαρούμενους. Γιατί η δουλειά μας τρώει πάρα πολλές ώρες από την ζωή μας και πρέπει να είναι κάτι που το αγαπάμε, για να μην κουραζόμαστε, για να μην βαριόμαστε και για να μπορούμε να το κάνουμε και καλά!».