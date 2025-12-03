Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίξει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίξει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος

Στήριξη στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ, ζήτησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χθες Δευτέρα, από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται έναν ισραηλινό και δύο αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε χθες Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου, την επομένη κατάθεσης επίσημου αιτήματος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη για την υπόθεση διαφθοράς στην οποία κατηγορείται, ώστε να ξεκινήσει απερίσπαστος εκστρατεία με στόχο την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου έτους.

Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά από το βήμα της Κνέσετ και αργότερα απευθύνοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Χάρη στο Ισραήλ απονέμεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο απονομής χάριτος ενόσω μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία-ΗΠΑ: Δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» – Γιούρι Ουσακόφ: «Μένει πολλή δουλειά»

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ου...
23:54 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε ώρες η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδι...
23:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο ύποπτος για την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ένα ε...
23:20 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των ΗΠΑ»

«Οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν την άποψη ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»