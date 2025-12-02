Αγρότες: Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, έκλεισαν Εθνικές Οδούς και τελωνεία – Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα να ενισχύονται διαρκώς με περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ κλειστές παραμένουν κατά τμήματα βασικές οδικές αρτηρίες, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε-65. Είναι, αποφασισμένοι, όπως λένε, να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, αν δεν λάβουν τα χρήματά τους.

Το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου με εκατοντάδες τρακτέρ, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΑΝΤ1, είναι μόνη η αρχή, καθώς οι αγρότες οργανώνονται και μάλιστα ετοιμάζουν «εκπλήξεις».

Η στάση σκληραίνει και στο «τραπέζι» μπαίνει το ενδεχόμενο να στήσουν νέα μπλόκα, να κλείσουν δηλαδή και τις παρακαμπτήριες οδούς. Αυτό θα σήμαινε ολικό “κόψιμο” της Ελλάδας στα δύο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1 μάλιστα, οι αγρότες ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν και άλλα μπλόκα, σε άλλα σημεία- «κλειδιά» της Εθνικής Οδού. Δεν κάνουν πίσω, εκτός αν, όπως λένε, έχουν θετικά νέα από την κυβέρνηση, όχι με λόγια ή συσκέψεις, αλλά με πράξεις.

Για την ώρα δεν ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο σε ό,τι αφορά όμως το αρμόδιο υπουργείο, αν και λένε ότι χόρτασαν από συσκέψεις.

Ε65 – Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο μπλόκα



Το μεγαλύτερο μπλόκο σε αριθμό τρακτέρ και συμμετοχή αγροτών είναι στην Καρδίτσα, στον κόμβο Ε65. Κτηνοτρόφοι και αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους ακόμη και μέσα στις γιορτές, όπως λένε. Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Το απόγευμα έφτασαν ενισχύσεις αγροτών από τη Φθιώτιδα.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας βρίσκονται κυρίως βαμβακοπαραγωγοί που έχουν πάθει ζημιά εκτός από τις καιρικές συνθήκες και από τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε το προϊόν τους, αλλά και σιτοπαραγωγοί και παραγωγοί τριφυλλιού, όπως μεταδίδει το Star.

Όλοι τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Κάποιοι από αυτούς αναγκάζονται πολλές φορές να αναζητήσουν μια δεύτερη εργασία προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι αποφασισμένοι να μείνουν στο μπλόκο όσο χρειαστεί.

Έχουν στολίσει και χριστουγεννιάτικα δέντρα και είναι έτοιμοι να κάνουν γιορτές πάνω στην άσφαλτο, αφού, όπως δηλώνουν, μέχρι να δικαιωθούν δεν υπάρχει κανέναν λόγος να γυρίσουν στα χωράφια τους.

Mάλγαρα – Ολικός αποκλεισμός στο ρεύμα προς Αθήνα

Ολικός αποκλεισμός σημειώθηκε την Τρίτη στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων. Επ’ αόριστον είχε κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε και άνοιξε εκ νέου κάποιες ώρες αργότερα.

Στο σημείο, έκτος από αγρότες με τρακτέρ έχουν φτάσει και οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι έφτασαν για να συμπαρασταθούν στους αγρότες.

Ο κύριος στόχος τους, όπως έχουν πει στον ΑΝΤ1 είναι από την Τετάρτη να αρχίσουν να ενισχύουν με ακόμη περισσότερα αγροτικά μηχανήματα το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων.

Σκέψεις για αποκλεισμό του διεθνούς αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης

Σημαντικό είναι ότι την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Star, συσκέπτονται και οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Έχουν πρόθεση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να στήσουν νέο το μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που βρίσκονται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Υπάρχουν, μάλιστα, πληροφορίες ότι στις προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι είναι να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία», κάτι που είχαν κάνει και στο παρελθόν.

Τελωνείο Ευζώνων: Δυσκολεύει η μεταφορά αγαθών προς τη χώρα

Τα τρακτέρ των αγροτών παραμένουν και στα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι αγρότες έκλεισαν και πάλι και τα δύο ρεύματα του τελωνείου των Ευζώνων και είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως αργά τη νύχτα.

Ουρές με φορτηγά και ΙΧ σχηματίζονται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Στο σημείο βρίσκονται πάνω από 150 τρακτέρ και οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα σύνορα ανά διαστήματα.

Μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο μπλόκο αλλά είναι το σοβαρότερο, καθώς διακόπτεται όχι μόνο η διέλευση πολιτών μεταξύ χωρών, αλλά και η μεταφορά αγαθών από και προς τη χώρα μας. Οι πολύωροι αποκλεισμοί, όπως είναι φυσικό, δημιουργούν καθυστερήσεις και εκνευρισμό σε οδηγούς και ταξιδιώτες, σύμφωνα με το Star.

Στον κόμβο του Κιάτου την Τετάρτη οι παραγωγοί της Κορινθίας

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου της Κορινθίας. Οι παραγωγοί θα συγκεντρωθούν στην περιοχή Πετμεζά.

Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης, πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Η Συντονιστική, καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό ” παρών ” στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση. Δεν διευκρινίζει η ανακοίνωση εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα είναι μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.

Θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας

Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό του τρόπου κινητοποίησής τους αποφάσισαν σε σύσκεψη που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Επιπλέον, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στη Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.

Οι αγρότες του δήμου Αλμυρού και Ρ. Φεραίου ετοιμάζουν το μπλόκο της Μαγνησίας στις Μικροθήβες

Μετά το πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια, όπου συμμετέχουν ήδη αγρότες και κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη Μαγνησία, το κύμα των κινητοποιήσεων κατεβαίνει ακόμη νοτιότερα. Παραγωγοί από το Βελεστίνο και τον Αλμυρό προετοιμάζονται να στήσουν δικό τους μπλόκο στον Αλμυρό, στο ύψος των Μικροθηβών, συνεχίζοντας τη δυναμική αντίδραση του πρωτογενούς τομέα και στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η πίεση προς την πολιτεία όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εντείνεται. Την ίδια ώρα, ως πιθανότερη ημέρα- κλειδί προδιαγράφεται η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων.

Η ΕΡΤ Βόλου μίλησε με τον αγροτοσυνδικαλιστή του Αλμυρού Χρήστο Πάντζιο, ο οποίος τόνισε ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί και ένα μπλόκο στην Μαγνησία, όπως δημιουργήθηκε στην Καρδίτσα, στην Νίκαια, όπως αυτό που δημιουργούν οι Τρικαλοί συνάδελφοί μας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι αγρότες και παραγωγοί της περιοχής μας. Οι διεργασίες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στους αγροτικούς συλλόγους είναι έντονες, με συνεχείς ζυμώσεις και συσκέψεις σε χωριά του δήμου Αλμυρού αλλά και τους δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς τίθεται από πολλούς αγρότες και το θέμα του κόστους για των μετακινήσεων για εκτός νομού Μαγνησίας.

Αυτό που εξετάζεται όπως μας είπε ο κ. Πάντζιος είναι να βγουν τα τρακτέρ στις Μικροθήβες, καθώς το σημείο θεωρείται κομβικό, αφού συνδέει την Μαγνησία με τον αυτοκινητόδρομο και λειτουργεί ως «πύλη» για τη διέλευση προς και από τον νομό, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μπλόκου με υψηλό αντίκτυπο, τόσο πρακτικά όσο και συμβολικά. Ένα μπλόκο εκεί δεν είναι απλώς κλείσιμο δρόμου· είναι μήνυμα ότι ολόκληρη η περιοχή συντάσσεται με τις κινητοποιήσεις και πως ο πρωτογενής τομέας επιλέγει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης”.

Να σημειώσουμε ότι οι Μικροθήβες και το Αερινό ήταν πάντα δυο κομβικά σημεία για την Μαγνησία και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, οπότε με την ίδια λογική επιχειρείται η δημιουργία και αυτή τη φορά.

Στόχος τους, όπως επισημαίνουν είναι πώς θα προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση χωρίς να ταλαιπωρούν άλλους πολίτες, αλλά παράλληλα να στέλνουν το μήνυμα της κλιμάκωσης και της πίεσης προς την κυβέρνησης. Στο τραπέζι υπάρχουν σενάρια για τη διάρκεια των αποκλεισμών, για πιθανές εναλλαγές στο κλείσιμο του δρόμου, αλλά και για τον συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας, ώστε η φωνή τους να είναι ενιαία και καθαρή.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου – Με τα τρακτέρ στο τελωνείο των Κήπων

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες του Έβρου, διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου κατευθύνθηκαν την Τρίτη, με τα τρακτέρ τους, στο τελωνείο των Κήπων και όπως μεταδίδει η voria.gr, προχώρησαν στον πλήρη αποκλεισμό του στις 19:00.

«Αν δεν πληρωθούμε, δεν ανοίγουμε» διαμηνύουν οι αγρότες, οι οποίοι τονίζουν πως θα κρατήσουν επ’ αόριστον το μπλόκο στο τελωνείο.

Οργή κτηνοτρόφων στη Λάρισα – Έχυσαν γάλα και ζωοτροφές μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο

«Πανώλη κι ευλογία μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι κτηνοτρόφοι με αγροτικά οχήματα έφτασαν στην Κεντρική Πλατεία και μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας έριξαν γάλα, ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, δηλώνοντας την αγανάκτηση τους.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους. «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».

Παράλληλα, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να έρθει στη Θεσσαλία «με σκοπό να δώσει λύσεις και να δει την περιοχή πως καταρρέει». Ιδιαίτερα στάθηκε στη στάση της αστυνομία, κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων καταγγέλλοντας τη βία που επέδειξαν. «Απαιτούμε να ελευθερωθούν οι συνάδελφοί μας», φώναξαν. Με την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας μετέβησαν στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και θα ενισχύουν τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί.

Κρήτη: Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια οι αγρότες και κτηνοτρόφοι την Δευτέρα

Την ώρα που τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα ενισχύονται διαρκώς και κλείνουν συνέχεια εθνικοί δρόμοι, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν το δικό τους ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί και από εκεί, με βάση την απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής, θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί.

Τα παραπάνω δήλωσε στο Cretalive ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι από την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει – και θα είναι πολλές – δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι αλλά όχι σε περίοδο κινητοποιήσεων.

Με σύνθημα «Τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους φθάνοντας στα άκρα.