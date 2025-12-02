Αγρότες: Δυναμώνουν τα μπλόκα σε Νίκαια, Ε65 και Μάλγαρα – Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων

Έληξε στις 17.00 η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Εξάλλου, στις 3.30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απέκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό των τρακτέρ, που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα, να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί»

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

Διόδια Μαλγάρων: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα οι αγρότες

Στα διόδια των Μαλγάρων οι αγρότες κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από χθες, ενώ λίγο νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων προχώρησαν αγρότες γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 8.30.

Οργή κτηνοτρόφων στη Λάρισα – Έχυσαν γάλα και ζωοτροφές μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο

«Πανώλη κι ευλογία μας σκότωσαν τα ζώα», φώναξαν κτηνοτρόφοι από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία και να «λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι κτηνοτρόφοι με αγροτικά οχήματα έφτασαν στην Κεντρική Πλατεία και μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας έριξαν γάλα, ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, δηλώνοντας την αγανάκτηση τους.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στον αγώνα τους. «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι. Η κτηνοτροφία στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας».

Παράλληλα, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να έρθει στη Θεσσαλία «με σκοπό να δώσει λύσεις και να δει την περιοχή πως καταρρέει».

Ιδιαίτερα στάθηκε στη στάση της αστυνομία, κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων καταγγέλλοντας τη βία που επέδειξαν. «Απαιτούμε να ελευθερωθούν οι συνάδελφοί μας», φώναξαν.

Με την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας μετέβησαν στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και θα ενισχύουν τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί.

Κρήτη: Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια οι αγρότες και κτηνοτρόφοι την Δευτέρα

Την ώρα που τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα ενισχύονται διαρκώς και κλείνουν συνέχεια εθνικοί δρόμοι, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν το δικό τους ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί και από εκεί, με βάση την απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής, θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί.

Τα παραπάνω δήλωσε στο Cretalive ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι από την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει – και θα είναι πολλές – δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι αλλά όχι σε περίοδο κινητοποιήσεων.

Με σύνθημα «Τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους φθάνοντας στα άκρα.

Στον κόμβο του Κιάτου την Τετάρτη οι παραγωγοί της Κορινθίας

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου της Κορινθίας. Οι παραγωγοί θα συγκεντρωθούν στην περιοχή Πετμεζά. Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης, πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

(…) Οι αλλεπάλληλες περικοπές στις ενισχύσεις, η αδυναμία συγκράτησης του κόστους παραγωγής, η μηδενική πρόοδος σε κρίσιμες υποδομές όπως το Φράγμα Ασωπού και ο ΑΟΣΑΚ, καθώς και η εμμονή σε έναν κανονισμό ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κορινθίας. Η καθυστέρηση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και το κύμα ζωονόσων της κτηνοτροφίας επιτείνουν την κρίση, ενώ ο διάλογος με την Πολιτεία παραμένει αποσπασματικός και προσχηματικός (…), αναφέρει η ανακοίνωση – κάλεσμα της Συντονιστικής.

Το κείμενο της ανακοίνωσής τους, καταλήγει ως εξής: (…) Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα: πληρωμές ενισχύσεων χωρίς περικοπές, δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους από το χωράφι στο ράφι, ριζική αλλαγή του Κανονισμού ΕΛΓΑ, άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και μόνιμος, θεσμικός και όχι επικοινωνιακός διάλογος με την Κυβέρνηση (…).

Η Συντονιστική, καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό ” παρών ” στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση. Δεν διευκρινίζει η ανακοίνωση εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα είναι μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.

Οι αγρότες του δήμου Αλμυρού και Ρ. Φεραίου ετοιμάζουν το μπλόκο της Μαγνησίας στις Μικροθήβες

Μετά το πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια, όπου συμμετέχουν ήδη αγρότες και κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη Μαγνησία, το κύμα των κινητοποιήσεων κατεβαίνει ακόμη νοτιότερα. Παραγωγοί από το Βελεστίνο και τον Αλμυρό προετοιμάζονται να στήσουν δικό τους μπλόκο στον Αλμυρό, στο ύψος των Μικροθηβών, συνεχίζοντας τη δυναμική αντίδραση του πρωτογενούς τομέα και στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η πίεση προς την πολιτεία όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εντείνεται. Την ίδια ώρα, ως πιθανότερη ημέρα- κλειδί προδιαγράφεται η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων.

Η ΕΡΤ Βόλου μίλησε με τον αγροτοσυνδικαλιστή του Αλμυρού Χρήστο Πάντζιο, ο οποίος τόνισε ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί και ένα μπλόκο στην Μαγνησία, όπως δημιουργήθηκε στην Καρδίτσα, στην Νίκαια, όπως αυτό που δημιουργούν οι Τρικαλοί συνάδελφοί μας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι αγρότες και παραγωγοί της περιοχής μας. Οι διεργασίες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στους αγροτικούς συλλόγους είναι έντονες, με συνεχείς ζυμώσεις και συσκέψεις σε χωριά του δήμου Αλμυρού αλλά και τους δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς τίθεται από πολλούς αγρότες και το θέμα του κόστους για των μετακινήσεων για εκτός νομού Μαγνησίας.

Αυτό που εξετάζεται όπως μας είπε ο κ. Πάντζιος είναι να βγουν τα τρακτέρ στις Μικροθήβες, καθώς το σημείο θεωρείται κομβικό, αφού συνδέει την Μαγνησία με τον αυτοκινητόδρομο και λειτουργεί ως «πύλη» για τη διέλευση προς και από τον νομό, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μπλόκου με υψηλό αντίκτυπο, τόσο πρακτικά όσο και συμβολικά. Ένα μπλόκο εκεί δεν είναι απλώς κλείσιμο δρόμου· είναι μήνυμα ότι ολόκληρη η περιοχή συντάσσεται με τις κινητοποιήσεις και πως ο πρωτογενής τομέας επιλέγει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης”.

Να σημειώσουμε ότι οι Μικροθήβες και το Αερινό ήταν πάντα δυο κομβικά σημεία για την Μαγνησία και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, οπότε με την ίδια λογική επιχειρείται η δημιουργία και αυτή τη φορά.

Στόχος τους, όπως επισημαίνουν είναι πώς θα προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση χωρίς να ταλαιπωρούν άλλους πολίτες, αλλά παράλληλα να στέλνουν το μήνυμα της κλιμάκωσης και της πίεσης προς την κυβέρνησης. Στο τραπέζι υπάρχουν σενάρια για τη διάρκεια των αποκλεισμών, για πιθανές εναλλαγές στο κλείσιμο του δρόμου, αλλά και για τον συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας, ώστε η φωνή τους να είναι ενιαία και καθαρή.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου – Με τα τρακτέρ στο τελωνείο των Κήπων

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες του Έβρου, διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου κατευθύνθηκαν σήμερα, με τα τρακτέρ τους, στο τελωνείο των Κήπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 αναχώρησαν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.