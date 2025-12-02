Στη Βουλή το δημοσίευμα της Realnews για τις άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα – Η ερώτηση Γερουλάνου-Λιακούλη

Κοινοβουλευτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημοσίευμα της Realnews σχετικά με τις άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Ευαγγελία Λιακούλη, που ρωτούν την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εάν έχει εξεταστεί το ζήτημα αυτό που «έχει έντονες κοινωνικές προεκτάσεις και δημιουργεί μεγάλη αγωνία σε σπουδαστές και γονείς».

«Αν όχι, πότε προτίθεται να εξετάσει το θέμα και να αποφανθεί για τη λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα, όπως προβλέπεται από τις αρχικές άδειες λειτουργίας, μετά την ακύρωση της άδειας δόμησης από το ΣτΕ;» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές στην ερώτησή τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews την Κυριακή 16/11/2025, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε την ακύρωση της άδειας δόμησης του κτιρίου όπου λειτουργούν το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το Aegean College στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 1725/2025 απόφαση το ΣτΕ ακύρωσε την υπ’ αριθ. 78/2018 άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας περί αλλαγής χρήσεως (χρήση εκπαιδευτηρίου) στο πενταώροφο κτίριο επί των οδών Πατρόκλου και Ρούσβελτ.

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν, καθώς το κτίριο στο οποίο λειτουργούν είχε παραδοθεί στις φλόγες τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η φωτιά κράτησε πολλές ώρες με πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητα του κτιρίου.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Προς την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: Πώς διαχειρίζεται το Υπουργείο σας τις άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα, μετά την ακύρωση της άδειας δόμησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας ;

Κυρία Υπουργέ,

Σε δημοσίευμα (16/11) της κυριακάτικης REAL NEWS με τίτλο «Στον αέρα το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το Aegean College στη Λάρισα» δημοσιοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 1725/2025 απόφασή του, το ΣτΕ ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 78/2018 άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας, η οποία αφορούσε την αλλαγή χρήσης σε «εκπαιδευτήριο» του πενταώροφου κτιρίου επί των οδών Πατρόκλου και Ρούσβελτ, όπου στεγάζονται το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το Aegean College.

Η είδηση αυτή, εύλογα δημιούργησε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, με δεδομένο ότι η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε δικαστικώς και δη αναδρομικώς με ισχύ έναντι πάντων και οι αρμόδιες υπηρεσίες επίσης φέρονται να διατείνονται ότι εξέλειπε πλέον το νόμιμο έρεισμα των αδειών λειτουργίας των δομών που λειτουργεί εντός του κτηρίου η εταιρεία και ότι εντεύθεν η διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ άρθρον 95 παρ. 4 και 5 του Συντάγματος και δη κατά δέσμια αρμοδιότητα να ανακαλέσει όλες τις διοικητικές πράξεις που στηρίζονται στην ακυρωθείσα.

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, υπάρχει έντονη ανησυχία σπουδαστών και γονέων σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης αυτής και πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η νέα κατάσταση, μετά την ακύρωση της άδειας δόμησης από το Στε.

Επειδή οι άδειες λειτουργίας του 2019 (υπ’ αριθ. 147556/Κ1/23-9-2019 και υπ’ αριθ. Κ1/150896/27-9-2019) έχουν εκδοθεί, όπως προκύπτει από το ίδιο τους το σώμα, με ρητή επιφύλαξη ανακλήσεως σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης της οικοδομικής άδειας,

Επειδή το ζήτημα καθίσταται ακόμη πιο επείγον καθώς το νέο διδακτικό έτος έχει ήδη ξεκινήσει και η οποιαδήποτε καθυστέρηση λήψης μέτρων θα δυσχεράνει τη συνέχεια των σπουδών και επιτείνει την ανησυχία σπουδαστών και γονέων,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Έχει εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα αυτό, που έχει έντονες κοινωνικές προεκτάσεις και δημιουργεί μεγάλη αγωνία σε σπουδαστές και γονείς; Αν όχι, πότε προτίθεται να εξετάσει το θέμα και να αποφανθεί για τη λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα, όπως προβλέπεται από τις αρχικές άδειες λειτουργίας, μετά την ακύρωση της άδειας δόμησης από το ΣτΕ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παύλος Γερουλάνος

Ευαγγελία Λιακούλη