Κρεμλίνο: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Οι συνομιλίες για έναν πιθανό τρόπο τερματισμού της πιο αιματηρής ευρωπαϊκής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διήρκεσαν σχεδόν πέντε ώρες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες.

Πηγή: Reuters