Ανθή Βούλγαρη: «Χρόνια πολλά στο αγγελούδι μου, σήμερα είναι η πρώτη μας γιορτή» – Οι ευχές στον λίγων μηνών γιο της

  • Η Ανθή Βούλγαρη γιόρτασε την πρώτη ονομαστική εορτή του γιου της, Μάριου, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2025.
  • Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο μικρός είναι ταγμένος στην Παναγία την Γερόντισσα, της οποίας η μνήμη τιμάται σήμερα, 2 Δεκεμβρίου.
  • Η ίδια ευχήθηκε στον γιο της στην έναρξη της εκπομπής της, σημειώνοντας ότι γιορτάζει και τον Δεκαπενταύγουστο.
Τον Μάρτιο του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη. Η σημερινή (2/12) ημέρα ήταν ιδιαίτερη για την γνωστή δημοσιογράφο και ευτυχισμένη μητέρα, καθώς το λίγων μηνών μωρό της, είχε την πρώτη ονομαστική του εορτή.

Ο μικρός έχει βαπτιστεί Μάριος και η παρουσιάστρια αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης στο «Κοινωνία Ώρα MEGA», πως είναι ταγμένος στην Παναγία τη Γερόντισσα, της οποίας η μνήμη τιμάται σήμερα.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη της εκπομπής της, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και να πω πρώτα απ’ όλα στο αγγελούδι μου που γιορτάζει. Ο Μαριούλης μου γιορτάζει σήμερα, είναι η πρώτη μας γιορτή! Τον έχω τάξει στην Παναγία την Γερόντισσα και είναι σήμερα η γιορτή της, 2 Δεκεμβρίου.

Γι’ αυτό είπα για το Ναύπλιο, γιατί εκεί είναι η εκκλησία της. Εγώ τον γιορτάζω τώρα, που είναι της Παναγίας που τον έχω τάξει. Αλλά γιορτάζει και με όλες τις Μαρίες και τους Μάριους και τον Δεκαπενταύγουστο».

