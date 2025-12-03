Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες – Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Σύνοψη από το

  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 2,9% τον Νοέμβριο, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές ενέργειας και τροφίμων.
  • Τα έξοδα στέγασης αποτελούν μεγάλο πλήγμα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με το 29% των νοικοκυριών να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του.
  • Οι καταναλωτές αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία και να αναζητούν προσφορές για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

καλάθι του νοικοκυριού- ακρίβεια

Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα του 3% μετά από δύο μήνες που είχε διαμορφωθεί κάτω από το όριο του 2%, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο που είχε φτάσει το 1,6% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, δηλαδή της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στις τιμές της ενέργειας που εμφανίζονται αυξημένες κατά 0,3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ άνοδος καταγράφεται και στις τιμές των τροφίμων κατά 3,1% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2024. Μεγάλη αύξηση της τάξης του 4,7% καταγράφουν σε ετήσια βάση και οι τιμές των υπηρεσιών.

«Καίνε» τα ενοίκια

Μεγάλο πλήγμα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αποτελούν τα έξοδα για τη στέγαση. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής 1 στα 3 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 29% δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για να καλύψει δαπάνες που αφορούν στη στέγαση ενώ 4 στους 10 (43%) καθυστερούν να πληρώσουν δάνεια, ενοίκια και λογαριασμούς.

Επίσης 1 στους 4 και πολίτες, συγκεκριμένα το 27%, ζει σε πολύ μικρά σπίτια, γεγονός που καταδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να νοκιάσουν τα σπίτια που θα έπρεπε για να καλύψουν τις ανάγκες τους αλλά ούτε και να τα συντηρήσουν.

Επίσης, σημαντικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αποτελούν τα έξοδα για την ενέργεια, όπως είναι το ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 στα 5 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 19% δεν έχει τη δυνατότητα για επαρκή θέρμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι 3 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης έχουν υποβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις.

«Κυνηγούν» τις προσφορές

Οι καταναλωτές σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις δαπάνες τους για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, στρέφουν το αγοραστικό τους ενδιαφέρον  σε προσφορές που πραγματοποιούν τα σούπερ μάρκετ ή σε προϊόντα που είναι χαμηλότερης διατροφικής αξίας.

Για παράδειγμα δεν θα αγοράσουν μοσχάρι αλλά θα προτιμήσουν κοτόπουλο. Φυσικά οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, ακόμη και όταν πρόκειται για τρόφιμα.

20:05 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

18:15 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

16:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

15:31 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

