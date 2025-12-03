Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, το εορτολόγιο τιμά όσους φέρουν τα ονόματα Γλυκέριος και Γλυκερός.
  • Η ιστορία του Αγίου Γλυκέριου συνδέεται με τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος, ενώ ήταν στη φυλακή, πραγματοποιούσε θαύματα.
  • Ο Γλυκέριος, αφού είδε το νεκρό βόδι του να ανασταίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου, διακήρυξε την πίστη του και μαρτύρησε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γλυκέριος, Γλυκερός.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

Άγιος Γλυκέριος

Όταν ο Άγιος Γεώργιος ήταν κλεισμένος στη φυλακή, η φήμη των θαυμάτων του είχε φθάσει σε όλη την πόλη και τα περίχωρα, σύμφωνα με το Saint.gr. Έτσι πλήθος κόσμου κάθε νύχτα γέμιζε τη φυλακή, δίδοντας μεγάλα δώρα στους δεσμοφύλακες για να δει τον Άγιο και να λάβει πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα χαράς, πνεύμα πίστεως και αγάπης.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πτωχός Γλυκέριος. Είχε στην κατοχή του ένα μόνο βόδι, το οποίο ψόφησε την ώρα που όργωνε το χωράφι του. Έπεσε λοιπόν στα γόνατα του Αγίου Γεωργίου και τον ικέτευε να τον βοηθήσει.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Δεκεμβρίου

Στην ειλικρινή ομολογία του ότι πιστεύει στον Θεό, ο Άγιος τον προέπεμψε λέγοντάς του ότι το βόδι του ήταν ζωντανό. Όταν το διαπίστωσε ο Γλυκέριος, επέστρεψε στον Άγιο για να τον ευχαριστήσει και κραύγαζε: «Μέγας ο Θεός του Γεωργίου». Για τον λόγο αυτό συνελήφθη και υπέστη τον διά ξίφους θάνατο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας πιγκουίνος κρύβεται ανάμεσα στα τουκάν – Μόνο αν έχετε IQ 160 θα μπορέσετε να τον εντοπίσετε σε 30 δευτερόλεπτα

Το δώρο του φθινοπώρου για τον χειμώνα που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:55 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/12) στην Αθήνα και σε άλλες 14 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφο...
05:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί θα παραμείνει η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι οδηγοί πρ...
05:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
01:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Γιάννη Καλλιάνο – «Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός»

Η Τετάρτη (03.12.2025) αναμένεται με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως προειδο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»