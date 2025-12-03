Μαρία Κατσανδρή: «Ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα στο Παρίσι – Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια»

Η Μαρία Κατσανδρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Night Show», και μίλησε για τις σημαντικές στιγμές της καριέρας και της ζωής της. Η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, από τη σχολή του Κάρολου Κουν μέχρι τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή της μετακομίζοντας στο Παρίσι.

Η Μαρία Κατσανδρή θυμήθηκε τα νεανικά της χρόνια και εξήγησε πώς αποφάσισε να ακολουθήσει τον μεγάλο της έρωτα στη γαλλική πρωτεύουσα. «Μετά τον Κουν και μετά από μια παράσταση που έπαιξα ως απόφοιτη, ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα. Τον ακολούθησα στο Παρίσι γιατί εκείνος ήθελε να σπουδάσει κινηματογράφο. Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια, γιατί έκανα σεμινάρια κινησιολογίας για ηθοποιούς. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε στην Ελλάδα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στον Κάρολο Κουν και στην επιρροή του στη σύγχρονη σκηνή. Η ηθοποιός σχολίασε: «Ο Κουν το 2025, με όλο αυτό το θέμα του political correct, θα μπορούσε να είναι ο Κάρολος Κουν. Γιατί οι σύγχρονοι σκηνοθέτες δεν προσβάλλουν; Είχε τέτοια γλύκα σαν άνθρωπος, τόση αγάπη που στη δείχνε σε όλους. Θα έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, όπως και τότε, γιατί και τότε υπήρχαν δυσκολίες».