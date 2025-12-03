Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

  • Η Θέμις Μπαζάκα μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για την προσωπική της ζωή και την αντιμετώπιση των δυσκολιών.
  • Η ηθοποιός τόνισε την ικανότητά της να μην «κολλάει» στις τραγωδίες, λέγοντας: «Ακόμα και σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα».
  • Η Μπαζάκα περιέγραψε τον εαυτό της ως ευαίσθητο άνθρωπο που παλεύει με τις στιγμές που βυθίζεται, αλλά υιοθετεί τη στάση «ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».
Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέμις Μπαζάκα. Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να βλέπει τις δυσκολίες της ζωής.

Θέμις Μπαζάκα: «Τυχαία μπήκα στο θέατρο – Έχασα τον αδελφό μου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και… »

«Η ζωή μου έχει μεγάλη ποικιλία, από τραγωδίες μέχρι μεγάλη ευτυχία. Είχα πάντα μια τρομακτική ικανότητα να τοποθετώ τα πράγματα και να μην κολλάω, εκτός από κάτι ερωτικά. Τώρα πλέον δεν κολλάω, φίλοι μου με θαύμαζαν γι’ αυτό. Ακόμα και σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα. Δεν μου εκφράζει κάποιος αντιπάθεια πάνω σε αυτό, με θαυμάζουν», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Νομίζω ότι είχα αυτή την ικανότητα, την οποία επεξεργάστηκα και πλέον την έχω. Είναι κάποιες στιγμές που βυθίζεσαι, παλεύω με αυτό. Δεν είμαι ένας άνθρωπος κυνικός ή αδιάφορος· είμαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος που απλά λέει “ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει”».

Θέμις Μπαζάκα: Τα μηνύματα του «Milky Way» και η συντηρητική κοινωνία – «Να γίνει σεξουαλική εκπαίδευση και να πάψουν τα θρησκευτικά»

