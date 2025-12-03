Μάρκο Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντοπίσουν τι μπορούν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί για να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ασφάλειας και να μπορέσουν να ξαναχτίσουν την οικονομία τους.
  • Το μήνυμα του Ρούμπιο υπογραμμίζει τον ρόλο της Ουκρανίας σε κάθε πιθανή λύση και τις προθέσεις της Ουάσιγκτον να στηρίξει το ουκρανικό κράτος.
Μάρκο Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τοποθετήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ανέφερε ότι έχει γίνει «κάποια πρόοδος». Η δήλωσή του μεταδόθηκε την Τρίτη σε εκπομπή του Fox News, όπου ο ίδιος μίλησε για το πλαίσιο των συζητήσεων και για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι δύο πλευρές.

Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να βρουν τι μπορεί να αποδεχτεί η ουκρανική πλευρά, ώστε να εξασφαλίσει ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας. Όπως είπε, «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε –και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο– είναι να εντοπίσουμε τι θα μπορούσαν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί, ώστε να έχουν εγγυήσεις ασφάλειας για το μέλλον». Στη συνέχεια, ο ίδιος σημείωσε ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι ένας συμβιβασμός που «θα τους επιτρέψει όχι μόνο να ξαναχτίσουν την οικονομία τους, αλλά και να ευημερήσουν ως χώρα».

Το μήνυμα του Αμερικανού υπουργού υπογράμμισε τον ρόλο της Ουκρανίας σε κάθε πιθανή λύση, ενώ ανέδειξε και τις προθέσεις της Ουάσιγκτον να στηρίξει την επόμενη ημέρα του ουκρανικού κράτους. Η συζήτηση για τον πόλεμο παραμένει ανοιχτή, όμως οι αναφορές Ρούμπιο δείχνουν ότι υπάρχουν κινήσεις που δημιουργούν μια πιο αισιόδοξη εικόνα για τη συνέχεια.

Πηγή: AFP

