Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΑΞΙ

Χωρίς ταξί θα παραμείνει η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι οδηγοί πραγματοποιούν 48ωρη πανελλαδική απεργία. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν παράταση έως το 2035 για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και επαναδιαπραγμάτευση για την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, θέματα που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή τους εργασία. Η εικόνα αυτή κυριαρχεί σε όλη τη χώρα και δίνει τον τόνο της δεύτερης ημέρας κινητοποιήσεων.

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν στήσει σκηνή έξω από το υπουργείο Μεταφορών, όπου ζητούν να συναντήσουν τον υπουργό και να συζητήσουν τα αιτήματά τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε με απεργία διαρκείας αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Χθες, πρώτη μέρα της απεργίας, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τα ταξί τους, έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, δείχνοντας ότι η διαμαρτυρία έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και ευρεία συμμετοχή.

Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, θέλοντας να ενισχύσουν την πίεση προς την Πολιτεία. Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αντιδράσεων που οργανώνουν, μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν τα εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ., καθώς και αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη τη χώρα.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Συνάντηση με το Υπουργείο, παρουσία του Προεδρείου και των επικεφαλής των παρατάξεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
01:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Γιάννη Καλλιάνο – «Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός»

Η Τετάρτη (03.12.2025) αναμένεται με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως προειδο...
00:40 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που έκανε live μετάδοση – Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο

Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που μετέδιδε live μέσα από κατάστημα στα Ιωάννινα. Ά...
23:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, έκλεισαν Εθνικές Οδούς και τελωνεία – Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»