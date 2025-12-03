Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί θα παραμείνει η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι οδηγοί πραγματοποιούν 48ωρη πανελλαδική απεργία. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν παράταση έως το 2035 για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και επαναδιαπραγμάτευση για την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, θέματα που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή τους εργασία. Η εικόνα αυτή κυριαρχεί σε όλη τη χώρα και δίνει τον τόνο της δεύτερης ημέρας κινητοποιήσεων.

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν στήσει σκηνή έξω από το υπουργείο Μεταφορών, όπου ζητούν να συναντήσουν τον υπουργό και να συζητήσουν τα αιτήματά τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε με απεργία διαρκείας αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Χθες, πρώτη μέρα της απεργίας, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τα ταξί τους, έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, δείχνοντας ότι η διαμαρτυρία έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και ευρεία συμμετοχή.

Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, θέλοντας να ενισχύσουν την πίεση προς την Πολιτεία. Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αντιδράσεων που οργανώνουν, μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν τα εξής: