Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα, Τρίτη (2/12), και αύριο, Τετάρτη (3/12), τα ταξί όλης της χώρας, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Έπειτα από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η 48ωρη «προειδοποιητική», όπως λένε, πανελλαδική απεργία, με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια. «Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

