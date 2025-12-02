Λευκός Οίκος: Ναύαρχος έδωσε εντολή για νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά σκάφους ανοιχτά της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ναύαρχος διέταξε το δεύτερο αμερικανικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο κατά ταχύπλοου ανοικτά της Βενεζουέλας, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του.
  • Σύμφωνα με τη Washington Post, το πλήγμα σκοπό είχε «να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες» του αρχικού πλήγματος, προκαλώντας σάλο στις ΗΠΑ.
  • Ενώ οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν πως οι επιχειρήσεις ήταν νόμιμες, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από ναύαρχο, διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του, παρά τον αυξανόμενο σάλο που προκαλεί στις ΗΠΑ.

Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διέταξε το δεύτερο πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post σκοπό είχε να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Νικολάς Μαδούρο: Επανεμφανίστηκε και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας

Προχθές Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε επιστολή στον ΟΠΕΚ+ – «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»

Ο υπουργός Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» («ψευδείς ειδήσεις»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν διεξαγάγει πλήγματα εναντίον 20 και πλέον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:58 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Γερμανία: Ένα παιδί έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία

Ένα παιδί υπέκυψε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σπίτι σε ανατολικ...
03:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ο γιος του «Ελ Τσάπο» φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του εγκάθειρκτου στις ΗΠΑ διαβόητου Mεξικανού βαρόνου των ναρκωτ...
02:19 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αντιδράσεις για την απρόσωπη «συμπεριληπτική» φάτνη στις Βρυξέλλες – «Αποκεφάλισαν» το Θείο Βρέφος

Αναβρασμός επικρατεί στις Βρυξέλλες καθώς το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, οι δημοτικές αρχέ...
00:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Καράκα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»