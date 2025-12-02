Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Τη μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης

Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, με τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή να παραμένουν ενεργά, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μίλησε νέο δόγμα αποτροπής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις τεχνολογικές ανατροπές και τα διδάγματα από τις πρόσφατες συγκρούσεις στη «γειτονιά» μας.

Τεχνολογία και ανθρώπινος παράγοντας: Το δίδυμο που θα κρίνει τις συγκρούσεις του μέλλοντος

Ο Στρατηγός Δημήτρης Χούπης εξήγησε ότι οι πόλεμοι των τελευταίων ετών —και ειδικά ο πόλεμος στην Ουκρανία— ανέδειξαν δύο κρίσιμα στοιχεία: «Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», σημείωσε.

Τεχνολογία – Πληροφορία – Ταχύτητα

«Τα διδάγματα που πήραν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις συγκρούσεις στο Ισραήλ και αλλού είναι πολλά» τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Στο επίκεντρο:

  • Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.
  • Η ανάγκη για αστραπιαία ροή πληροφορίας.
  • Η γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

«Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση» επεσήμανε.

Οι πόλεμοι αλλάζουν: Απόλυτη ακρίβεια σε στρατηγικό βάθος

Στην ερώτηση αν οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, ο Στρατηγός ήταν ξεκάθαρος: «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος».

Για την Τουρκία: Επιδίωξη η ειρήνη – Προετοιμασία για κάθε εξέλιξη

Σχετικά με την Τουρκία ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέφερε πως η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη «με όλους τους τρόπους». Ωστόσο, η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη: «Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:53 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Λαφαζάνης για Τσίπρα: «Είναι ένα φιάσκο το βιβλίο του – Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το “ναι” για στο δημοψήφισμα»

Σφοδρή κριτική στο Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόσο για τον ίδιο, όσ...
20:23 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους – Εδώ κάτι αλλάζει» – Το βίντεο στο TikTok

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικ...
19:55 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Στόχος να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί στην ουσία χάσαμε μια δεκαετία

Την ανάγκη ανανέωσης της δημόσιας ζωής με ανθρώπους που διαθέτουν εμπειρία και από τον ιδιωτικ...
18:46 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Είχαμε προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος – Δεν το στήριξαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχολιασμό τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη ότι προτίθεται να απευθυνθεί στα κόμματα της αντ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»