Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Τη μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, με τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή να παραμένουν ενεργά, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μίλησε νέο δόγμα αποτροπής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις τεχνολογικές ανατροπές και τα διδάγματα από τις πρόσφατες συγκρούσεις στη «γειτονιά» μας.

Τεχνολογία και ανθρώπινος παράγοντας: Το δίδυμο που θα κρίνει τις συγκρούσεις του μέλλοντος

Ο Στρατηγός Δημήτρης Χούπης εξήγησε ότι οι πόλεμοι των τελευταίων ετών —και ειδικά ο πόλεμος στην Ουκρανία— ανέδειξαν δύο κρίσιμα στοιχεία: «Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», σημείωσε.

Τεχνολογία – Πληροφορία – Ταχύτητα

«Τα διδάγματα που πήραν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις συγκρούσεις στο Ισραήλ και αλλού είναι πολλά» τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Στο επίκεντρο:

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Η ανάγκη για αστραπιαία ροή πληροφορίας.

Η γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

«Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση» επεσήμανε.

Οι πόλεμοι αλλάζουν: Απόλυτη ακρίβεια σε στρατηγικό βάθος

Στην ερώτηση αν οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, ο Στρατηγός ήταν ξεκάθαρος: «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος».

Για την Τουρκία: Επιδίωξη η ειρήνη – Προετοιμασία για κάθε εξέλιξη

Σχετικά με την Τουρκία ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέφερε πως η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη «με όλους τους τρόπους». Ωστόσο, η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη: «Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ».