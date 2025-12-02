Λιβάνιος: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει

Για τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και τους στόχους της Κυβέρνησης, μίλησε στην «Press Talk» της ΕΡΤ ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Αρχικά ανέφερε, πως όποιος θέλει θα μπορεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2028, να ψηφίζει ηλεκτρονικά από το κινητό του.

Για τον λόγο που η ηλεκτρονική ψήφος δεν θα εφαρμοστεί ακόμα στις εθνικές εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως γίνεται «ένα βήμα τη φορά» και υπογράμμισε πως είναι μία μεγάλη ευκαιρία να εξοικειωθούν οι πολίτες με την ηλεκτρονική ψήφο. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση το σύνολο του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προχωρήσουμε και να “γιατρέψουμε” κάποιες προβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί από την εκλογική διαδικασία και κυρίως η σημαντική αύξηση της αποχής» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να γίνεται έτσι κι αλλιώς σε όλη την Ελλάδα την ημέρα των εκλογών, ωστόσο την ίδια μέρα, όποιος έχει εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα, που θα φτιαχτεί για την ηλεκτρονική ψήφο, θα μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με έναν ασφαλή τρόπο μέσω ιστοσελίδας.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ απλή και το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι ταυτοποίηση του κινητού και του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας online εκλογικός κατάλογος για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι ώστε ο κάθε ψηφοφόρος να μπορεί να ψηφίζει από οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο αν θέλει να επιλέξει τον παραδοσιακό τρόπο εκλογής, ο Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως «τεχνολογικά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο».

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική ψήφο είναι ο πολίτης να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο και να ταυτοποιηθεί το κινητό και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί το συνοδευτικό υλικό. Με OTP (One Time Password – κωδικός επαλήθευσης μίας χρήσης) ο πολίτης θα μπορεί να ψηφίζει ηλεκτρονικά για δήμαρχο, περιφερειάρχη, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους.

Μάλιστα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών για τις αυτοδιοικητές εκλογές είναι και ένας από τους λόγους που θα υλοποιηθεί η εν λόγω μεταρρύθμιση, όπως επίσης και η αύξηση της συμμετοχής.

Παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στην ηλεκτρονική ψήφο ο πολίτης θα έχει δικαίωμα να διορθώσει την ψήφο του. Ως εκ τούτου, στη διάρκεια της ημέρας ένα άτομο θα μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει, αλλά θα ισχύει μόνο η τελευταία ψήφος (από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση).

Το μέτρο της ηλεκτρονικής ψήφου είναι προαιρετικό, αλλά έχει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να συγκεντρώσει τρία βασικά χαρακτηριστικά μίας ψήφου: τη μυστικότητα, τη μοναδικότητα και την εγκυρότητά της.

Συγχρόνως, η ηλεκτρονική ψήφος αφορά αυτούς που εργάζονται την ημέρα των εκλογών, αλλά και εκείνους που μπορεί να είναι στο εξωτερικό, ενώ διευκολύνει και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να επισκεφτούν ένα εκλογικό κέντρο.

«Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτεία να εξαντλήσει τα θεσμικά της εργαλεία για να ενισχύσει τη συμμετοχή, μη δίνοντας δικαιολογία σε κάποιον να μην ψηφίσει αν το θέλει» ανέφερε ο Θ. Λιβάνιος.

Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα

Άλλη μία νέα εφαρμογή θα είναι και εκείνη των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για θέματα που αφορούν αποκλειστικά αρμοδιότητες του εκάστοτε δήμου. Αυτό το μέτρο όχι μόνο θα ενισχύσει περισσότερο τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων μέσω κινητού, αλλά θα έχει και μικρό κόστος.

Το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα θα γίνεται μία φορά το χρόνο για κάποιο ζήτημα και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με το αποτέλεσμα να είναι συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό. Αν π.χ. ο Δήμος Αθηναίων αποφασίσει να προκηρύξει ένα δημοψήφισμα για ένα κομμάτι της αρμοδιότητάς του, όλοι οι εκλογείς θα λάβουν οδηγίες σχετικά με το πώς θα μπορούν ηλεκτρονικά να ψηφίσουν.

Για να θεωρηθεί έγκυρο το δημοψήφισμα, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή 30% των εκλογέων. Ο νόμος θα ψηφιστεί μέσα στον Φεβρουάριο και από το φθινόπωρο του 2026 θα έχει κάθε δήμος τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα στους πολίτες.

Συμβούλια των Νέων

Παράλληλα, εισάγεται και μια νέα καινοτοτμία που θα είναι τα Συμβούλια των Νέων, αναβαθμίζοντας έτσι τον σημερινό θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Σε αυτά, ανάλογα με το μέγεθος του δήμου (με ανώτατο όριο έως 11 άτομα), νέοι από 17 έως 28 ετών θα εκλέγονται και αυτοί με ηλεκτρονική ψηφοφορία για δυόμισι χρόνια και θα είναι ένα όργανο γνωμοδοτικό για θέματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νέων να μετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίζει για θέματα που απασχολούν τους νέους της πόλης.