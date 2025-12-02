Άρης Μουγκοπέτρος: «Πολύ δύσκολη χρονιά» – Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τις κόρες του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον προσωπικό του λογαριασμό στο Intagram o Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός , μαζί με τη σύζυγό του και τις κόρες τους, στόλισαν το δέντρο του σπιτιού τους για τα Χριστούγεννα, εγκαινιάζοντας την εορταστική περίοδο.

«Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα … Έχασα πολλά … Αλλά λίγο πριν τελειώσει κάνω απολογισμό και νιώθω ευγνώμων που ζω και βλέπω αυτή την εικόνα» αναφέρει ο Άρης Μουγκοπέτρος στο Instagram, όπου ανάρτησε φωτογραφίες με τις κόρες του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Και προσθέτει: «Τα στολίδια μου να στολίζουν τον κόσμο γύρω μου αλλά και την ψυχή μου… Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτά τα στολίδια να μην είχαν τον μπαμπά τους και όχι μόνο τον έχουν… Αλλά είναι και πιο δυνατός από ποτέ».

Δείτε την ανάρτησή του:

