Ευθύμης Ζησάκης: «Τα φετινά μου γενέθλια είναι αλλιώς, γιατί έγινα μπαμπάκος»

Ο Ευθύμης Ζησάκης γιόρτασε τα γενέθλια toy με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Χρύσα Παπαλελούδη, και τον νεογέννητο γιο τους.

«Τα φετινά μου γενέθλια είναι αλλιώς, γιατί φέτος έγινα μπαμπάκος» έγραψε ο Ευθύμης Ζησάκης. «Και τώρα συνειδητοποίησα κάτι που μου το έλεγαν όλοι αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω: από τη στιγμή που θα κρατήσεις στην αγκαλιά σου το παιδί σου, δεν είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Ξαφνικά φοβάσαι περισσότερο, νοιάζεσαι περισσότερο, κουράζεσαι περισσότερο… αλλά αγαπάς και χίλιες φορές πιο βαθιά» πρόσθεσε.

«Φέτος δεν γιορτάζω απλώς τα γενέθλια μου. Γιορτάζω τον νέο ρόλο της ζωής μου: μπαμπάκος», κατέληξε ο ηθοποιός.