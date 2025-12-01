Λευκός Οίκος: «Η μαγνητική τομογραφία του Τραμπ δείχνει ότι η υγεία του προέδρου είναι “εξαιρετική”»

Σύνοψη από το

  • Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι η υγεία του προέδρου είναι «εξαιρετική».
  • Σύμφωνα με τον γιατρό του, το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση» και οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν «απολύτως φυσιολογικές».
  • Η εξέταση αυτή είχε προκαλέσει ερωτηματικά για την υγεία του 79χρονου Τραμπ, καθώς θεωρήθηκε ασυνήθιστη για ένα συνηθισμένο τσεκ-απ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Λευκός Οίκος

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε «εξαιρετική» κατάσταση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση». Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν επίσης «απολύτως φυσιολογικές» καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», αναφέρει ο γιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη αρτηριακής στένωσης, ούτε φλεγμονής ή θρόμβων.

Πολλά ερωτηματικά για την υγεία του 79χρονου Τραμπ διατυπώθηκαν αφού ο ίδιος αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη εξέταση στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τσεκ-απ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι οι άνδρες στην ηλικία του προέδρου ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Καράκα...
23:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περαιτέρω – Τι δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης-κλειδιού Ποκρόφσκ...
23:31 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Καναδάς: Συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ – Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ε...
23:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Πώς η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πιέζει το Κίεβο – Γιατί ο Ζελένσκι είναι σε δύσκολη θέση

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι φοβάται πως οι σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»